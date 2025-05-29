Dobrescu提到，PP沙特國債ETF僅單一包含沙特阿拉伯政府的伊斯蘭債券。而匯豐及iShares所提供的伊斯蘭債ETF均為全球化及多元化，或較適合尋求更廣闊地投資、並打算減少特定國家風險的投資者，她更提到ETF均包括企業的伊斯蘭債券。

Dobrescu指出，全球伊斯蘭債券發行量正穩步上升，去年發行約2000億美元，而2010年只得500億美元。截至去年底，市場流通的未債還伊斯蘭債券規模達9300億美元，佔全球新興市場債券規模的8萬億美元約八分之一。

Dobrescu提到，絕大部份伊斯蘭債券由伊斯蘭銀行及其他金融機構持有，僅得小部分可以開放型基金及ETF形式供市場投資。Dobrescu引用晨星基金數據庫稱，截至今年3月份，數據庫中顯示91隻可供個人認購的伊斯蘭債券投資工具（individual sukuk vehicles），涉及總資產管理規模58億美元，較2019年底的32億美元高出八成。

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