美團午後暫升6.5%，報140港元，股價最多曾升至140.9港元。

有關與萬豪合作事宜，內媒指美團、萬豪將整合在住宿、餐飲及本地生活等領域的資源，打造涵蓋酒店空間到本地生活等多元場景的全方位體驗。

另一邊廂，電子錢包AlipayHK昨日宣布，為進一步提升用戶北上預約式服務體驗，繼早前正式接入「美團團購」小程式後，即日起正式支援美團應用程式支付，AlipayHK用戶透過美團App享受包括團購折扣券、外賣送餐及應急藥品配送等服務時，均可選擇AlipayHK進行支付，直接使用港元結算，毋須支付手續費。

而在內地即時零售市場，美團近日大力扶持商戶，並已在一些品類取得成效。該公司指，5月29日（即美團閃購618酒品類促銷首日），多個酒類品牌持續熱銷，其中啤酒作為即時零售優勢品類，首日賣出近千萬瓶；與此同時，年輕人中意的洋酒、葡萄酒、雞尾酒、調酒等潮飲品類銷量按年增幅逾三位數。

美團指，618大促開始後，旗下閃購業務面向品牌及商户真金白銀堅定投入，帶動多個連鎖品牌交易增長創新高。歪馬送酒、1919、久加久、酒便利、酒嚴選等16個連鎖品牌單日成交額逾千萬元人民幣，而酒飲閃電倉新業態包括酒易淘、酒快供、醉麟送酒、解憂酒行等10個品牌日成交額均過百萬元人民幣。

實體門店方面，美團指物美超市、天虹超市等超市商家酒類成交額破千萬元人民幣，全國還有約51家酒類門店成交額破百萬元人民幣，甚至有門店交易額較日均翻了數百倍。

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