期結日，恒指高低波幅396點、大市成交增25%，齊創逾兩周高，北水交易成交額亦增31%，創5月26日後高，佔香港市場成交額增至21.82%。北水連續第3日流入，對上一次連續3日淨流入是5月20日。

恒指今早低開17點，高位升345點，低位跌50點，高低波幅396點，是5月13日後收市新高，當日報423.96點。上升股份比例為45.17%，下跌為23.3%，無升跌為31.52%。

恒指收市升315點或1.35%，報23573點，大市成交金額2268億元，較上日增加25.46%，是5月12日3224.26億元成交後最多；國指升115點或1.37%，報8559點。恒生科技指數收報5301點，升2.46%。

藍籌股成交金額1105.68億元，佔大市成交48.75%；科指成份股成交金額720.41億元，佔大市成交31.76%；國指成份股成交金額971.17億元，佔大市成交42.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.78%，至170.37億元，佔大市成交7.51%。牛熊證成交金額90.77億元，增加5.55%；窩輪成交金額79.6億元，減少0.21%。

藍籌65隻升，15隻下跌，3隻無升跌。石藥（1093）升11.73%，收報7.62元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌1.45%，收報9.53元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報140.1元，升6.62%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報35.15元，跌2.5%。

恒指升穿10天線(23482.86點)，曾跌穿20天線(23210.12點)。科指升穿10天線(5250.98點)、20天線(5254.33點)、50天線(5257.95點)，曾跌穿100天線(5173.14點)。

北水南下合計淨流入43.82億元，較上日增加22.47%，淨流入金額是5月27日119.75億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入199.35億元，對上一次連續3日淨流入是5月20日。北水本月累計流入359.7億元，按月減少78.42%，金額是2024年2月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）990.05億元，較上日增31.64%，佔香港市場成交額由上日的20.79%增至21.82%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.49%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為1.61%。高見23603.82點，是5月23日23749.38點後最高。收市報23573.38點，是5月23日後收市新高，當日報23601.26點。

科指曾升最多2.82%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為6.19%。高見5320.36點，是5月22日5344.69點後最高。收市報5301.92點，是5月21日後收市新高，當日報5342.41點。

國指曾升最多1.51%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為1.71%。高見8571.73點，是5月23日8650.82點後最高。收市報8559.71點，是5月23日後收市新高，當日報8583.86點。

午後消息股表現

信和集團聯手認證公司 啟動「供應商氣候夥伴計劃」。信和置業（0083）收報7.86元，跌0.13%。

港交所（0388）陳翊庭：港上市沙特股票ETF至今AUM達100億元。創52周高，見401元，收報400.4元，升2.4%

京東（9618）：過去兩個月港澳用戶規模及訂單量按年增一倍 成交額增200%。收報131.8元，升4.19%。

新世界（0017）：上海淮海路項目命名為K11 ELYSEA。香港銀行家據報對新世界（0017）110億美元貸款感到擔憂。收報4.61元，升1.32%。

復星醫藥（2196）與九源基因達多款生物藥及創新藥械產品海外獨家商業化協議。復星醫藥收報14.96元，升4.18%。

九源基因（2566）收報6.22元，升3.15%。

石藥（1093）首季少賺8.4%收報7.62元，升11.73%。

今早及隔晚消息股表現

美關稅違法

手機設備

鴻騰（6088）收報2.14元，升5.94%。

丘鈦（1478）收報7.06元，升3.37%。

舜宇（2382）收報63.35元，升4.54%。

高偉電子（1415）收報22.85元，升3.63%。

通達（0698）收報0.075元，升1.35%。

瑞聲（2018）收報38.1元，升3.11%。

比亞迪電子（0285）收報33.15元，升3.59%。

信利國際（0732）收報1.01元，升1%。

富智康（2038）

小米（1810）收報51.7元，跌0.1%。

出口股

創科實業（0669）收報91.1元，升1.79%。

東方海外（0316）收報144.8元，跌0.69%。

美中嘉和（2453）折讓約19%配股。收報6.27元，跌6.42%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，博雅互動（0434）收報6.42元，跌0.77%。

首都創投（2324）收報0.14元，無升跌。

石藥（1093）收報7.62元，升11.73%。

CTR HOLDINGS（1416）收報0.084元，跌1.18%。

理想汽車（2015）收報108.2元，跌0.64%。

三一國際（0631）收報5.85元，升3.91%。

成志控股（1741）收報0.124元，無升跌。

OPEC+部長會同意維持產量不變。中石油（0857）收報6.64元，升0.76%。

中海油（0883）收報18.1元，升0.44%。

中石化（0386）收報4.27元，升0.23%。

力寶（0226）私有化，全收現金最高作價0.704元較市價溢價五成。創52周高，見0.67元，收報0.64元，升39.13%。

中移動香港澄清香港寬頻（1310）派中期息後，收購要約價調整為5.075元。收報4.93元，跌1%。

友邦（1299）改聘任畢馬威為明年度核數師，取代羅兵咸永道。收報65元，升2.44%。

TVB（0511）股東會議案全獲通過，反對票比例按年減少。TVB：本港只懂講及聽英語人口僅佔4%，爭取放寬明珠台播放語言限制。TVB：1月至5月在港接受廣告錄增長，大灣區廣告落地符銷售預算95%。收報3.24元，升3.18%。

德昌電機（0179）全年多賺15%，末期息44仙。創52周高，見22.75元，收報22元，升10.11%。

煤氣公司（0003）連續26年舉辦「萬糉同心」公益活動。收報6.96元，跌0.14%。

世華媒體（0685）全年虧損收窄至763萬美元。收報0.209元，無升跌。

金山軟件（3888）首季賺2.8億人幣，按季跌38%。收報35.15元，跌2.5%。

券商：領展（0823）DPU分派高過預期，憧憬獲納入「港股通」成股價催化劑。創52周高，見42.15元，收報41.2元，無升跌。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。收報32元，升0.31%。

大摩降理想汽車（2015）今年淨虧損預測，升目標價至139元。收報108.2元，跌0.64%。

破頂股表現

破頂股包括，康臣葯業（1681）創上市新高，見10.8元，收報10.6元，升0.95%；金貓銀貓（1815）創上市新高，見2.92元，收報2.87元，升31.05%；綠源集團控股（2451）創上市新高，見8.48元，收報8.32元，升4.13%；中播數據（2982）創上市新高，見0.179元，收報0.165元，升17.86%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見908元，收報900元，升8.24%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見3.84元，收報3.84元，升5.49%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見368元，收報366.2元，升2.23%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見82.1元，收報81.4元，跌0.31%；順豐控股（6936）創上市新高，見41.75元，收報41.7元，升3.73%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見40元，收報40元，升2.51%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1081.75元，收報1081.65元，無升跌；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見12.51元，收報12.51元，升0.89%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見72.14元，收報72.08元，升1.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.55元，收報1098.4元，升0.03%；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.39元，收報5.39元，升0.84%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1185.45元，收報1185.45元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1100元，收報1100元，升0.05%；華夏恒生生科－Ｒ（83129）創上市新高，見11.29元，收報11.29元，升3.67%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1059.25元，收報1059.25元，升0.01%；阿里影業（1060）創52周高，見0.92元，收報0.86元，跌1.15%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見72.05元，收報71.3元，升0.99%；網易（9999）創52周高，見202.8元，收報200.2元，升1.32%；港交所（0388）創52周高，見401元，收報400.4元，升2.4%；領展（0823）創52周高，見42.15元，收報41.2元，無升跌；中移動（0941）創52周高，見89.4元，收報88.95元，升0.11%；中生製藥（1177）創52周高，見4.46元，收報4.42元，升5.49%；周大福（1929）創52周高，見11.56元，收報11.5元，升2.5%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業健康（0876）低見0.014元，收報0.016元，無升跌；合富輝煌（0733）低見0.325元，收報0.365元，升1.39%；新礦資源（1231）低見0.223元，收報0.234元，跌2.9%；辰林教育（1593）低見1.25元，收報1.27元，無升跌；中漆集團（1932）低見0.146元，收報0.2元，跌4.31%；多牛科技（1961）低見0.3元，收報0.385元，無升跌；景業名邦集團（2231）低見0.164元，收報0.2元，跌2.91%；九江銀行（6190）低見3.85元，收報3.86元，跌5.85%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.661元，收報0.661元，跌3.64%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.332元，收報4.336元，跌3.82%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.74元，收報0.74元，跌8.64%；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.08元，升0.79%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；泛亞環保（0556）低見0.305元，收報0.305元，跌1.61%；CNT GROUP（0701）低見0.211元，收報0.211元，跌1.4%；非凡領越（0933）低見0.32元，收報0.325元，跌1.52%；飛達控股（1100）低見1.32元，收報1.35元，跌4.26%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.016元，升6.67%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；瑛泰醫療（1501）低見24.75元，收報24.75元，跌1%。

異動股

上升異動股，包括，華音國際控股（0989）收報0.335元，升70.92%；連連數字（2598）收報10.56元，升44.86%；英皇資本（0717）收報0.097元，升40.58%；力寶（0226）創52周高，見0.67元，收報0.64元，升39.13%；工蓋有限公司（1421）收報0.275元，升34.15%；世紀城市國際（0355）收報0.058元，升31.82%；眾安在綫（6060）創52周高，見21.9元，收報21.05元，升31.56%；金貓銀貓（1815）創上市新高，見2.92元，收報2.87元，升31.05%；中天順聯（0994）收報0.172元，升28.36%；移卡（9923）收報9.55元，升27.33%。

下跌異動股，包括，新天地產集團（0760）收報0.151元，跌20.11%；高雅光學（0907）收報0.116元，跌15.33%；中國新經濟投資（0080）收報0.064元，跌14.67%；百利達集團控股（8179）收報0.024元，跌14.29%；光尚文化控股（8082）收報0.07元，跌13.58%；朝威控股（8059）收報0.013元，跌13.33%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.295元，跌13.24%；領地控股（6999）平上市低位0.073元，收報0.074元，跌12.94%；聲通科技（2495）收報147.7元，跌12.6%；升華蘭德（8106）收報0.105元，跌12.5%；中國金融發展（3623）收報1.03元，跌11.97%。

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