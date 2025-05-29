父親節即將來臨，九龍灣MegaBox 「1折感謝祭」即日至7月2日帶來驚喜購物優惠，讓消費者為爸爸送上心儀禮品。活動期間推出多項家品、家電及美食優惠，涵蓋超過萬件商品，當中不少商品低至1折，並同步推出一系列晚市用餐折扣、泊車及電動車充電回贈等措施，吸引市民到場消費。

活動涵蓋五大消費主題，包括傢俬家品、寵物用品、寢具家品、智能家電及環球美饌。多項指定產品設有限時折扣。另外，顧客於場內商戶消費滿指定金額，可獲100元家品現金券及總值600元的家品購物回贈。活動期間亦設電子美食現金券獎賞，包括10元（全日適用）及30元（下午5時後適用）電子美食券，顧客在指定商戶消費滿60元即可使用，每次最多可使用3張。

泊車方面，MegaBox提供最高5小時免費泊車優惠。平日消費滿100元可享1小時免費泊車，滿200元可享2小時；若於食肆單一消費滿100元，額外獲1小時優惠。星期六、日及公眾假期則需滿200元享1小時，400元享2小時。如於食肆單次消費達200元，可再獲 1小時泊車優惠。Mega Club會員若於11am前或5pm後入閘並消費滿100元，更可享4小時泊車優惠。電動車車主於每日17時後在餐廳消費滿300元可獲20元充電券，消費滿600元可獲兩張。

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