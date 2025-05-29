和記電訊香港（0215）執行董事及行政總裁古星輝在傳媒午宴時表示，公司截至去年5G客戶滲透率已達至54%，現階段5.5G佈局聚焦在人流密集的熱點地區，而非全網覆蓋，主要考慮成本效益及實際需求。他指，由於5.5G主要採用毫米波或短波技術，容量雖然較大，但也需大量基站支援，若部署於人流稀少地區，網絡資產容易被閒置。
他表示，5.5G的應用需視乎實際場景，例如在啟德一帶人流集中時，5G網速會下降，此時5.5G可作補充。他形容現階段的5.5G是「加料餸並非全餐」，即針對特定場景加強覆蓋，而非全面鋪設。公司會優先考慮在大型活動場地、地鐵站及交通樞紐等人流密集地區部署相關設施。
此外，目前支援毫米波的手機尚未普及，因此初期會以Wi-Fi熱點的形式推動5.5G應用，例如使用支援毫米波的CPE（客戶終端設備）來強化現有容量。古預期，到2026至2027年間，隨著5.5G終端設備愈來愈普及，並伴隨客戶換機潮，有望進一步推高5.5G的使用率。
另一方面，他提到，公司將在主要交通樞紐包括大欖隧道及港鐵屯馬綫錦上路段，提升5G網絡覆蓋，其中港鐵屯馬綫錦上路段及八鄉車廠的提升工程，預計於今年第三季起陸續完成。
和記電訊在啟德體育園、西九文化區及會議展覽中心增設5.5G 網絡熱點，公司稱在啟德體育園主場館設置逾650個非天線設備提供數據支援，而於JJ林俊傑的演唱會觀眾離場時段完成多次測試，多人離場時最多達到1.4G速度。另根據今天活動的測試結果，5.5G的下傳及上傳速度高達3083Mbps 及370Mbps。
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