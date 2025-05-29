DeepSeek推出AI模型更新版本，令AI模型的競爭加劇。DeepSeek在開發者平台Hugging Face發布了R1推理模型系列的新版本R1-0528。在AI模型性能排行榜LiveCodeBench，DeepSeek的最新產品在代碼生成能力方面，僅次於OpenAI的o4mini和o3推理模型，高於阿里巴巴的通義千問模型Qwen3。