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DeepSeek推出AI模型更新版本 代碼生成能力排名僅次於o4mini和o3

DeepSeek推出AI模型更新版本，令AI模型的競爭加劇。DeepSeek在開發者平台Hugging Face發布了R1推理模型系列的新版本R1-0528。在AI模型性能排行榜LiveCodeBench，DeepSeek的最新產品在代碼生成能力方面，僅次於OpenAI的o4mini和o3推理模型，高於阿里巴巴的通義千問模型Qwen3。

阿里巴巴和搜尋巨頭百度上月才發布AI模型更新，DeepSeek緊隨其後更新版本，反映AI行業競爭加劇。市場普遍預計，DeepSeek快將發布R2模型。今年初以來，DeepSeek的低成本、高性能R1模型吸引全球關注，並在第一季引發中國科技股的升浪。

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