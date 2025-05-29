moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

百濟神州料下半年在港新增兩適用症用藥 2030年推4個創新藥品

百濟神州（BeOne Medicines）（6160）自2022年在港成立辦事處至今約三年，該公司香港及台灣總經理陳益雅指出，現時公司在港已推出BTK抑制劑、PD-1抑制劑及IL-6抑制劑。預期今年下半年會再有2種新適應症治療方案亦可在港獲許可上市。隨著香港註冊用藥落地使用引入「1+」機制，她料這為集團日後提供更多創新藥落地使用。

有別於現行需要兩大地區監管機構批准，並申請在港註冊使用，要讓創新藥在港上市往往最快需時約三年而言，新的「1+」機制只需一個監管地區機構批准產品上市，BeOne香港及澳門業務副總監鄭永康稱，創新藥可望最快只需約一年獲批在港上市。這對治療如快速病變及可短至一年奪命的小細胞肺癌，掌握治療時間尤為重要。

陳益雅表示，百濟集團研發的產品至今已用於治療約170萬病人，並因應亞洲在乳癌、肺癌、大腸癌等重點發病，開發治療所需創新藥。他們去年已就13款差異化新分子實體（NME）推進至臨牀

，今年亦會新增最少逾10個NME。有別於其他生物科技公司採用外包或CRO（合同研究組織），集團本身自已掌控研發流程，料有助減省新開發產品的研發費用及時間30%。

獲准在港推出的BTK抑制劑，目前可用於治療四項B細胞惡性腫瘤與白血病相關4種適應症，鄭永康稱，施用病人數目在增加中，未來獲施用該創新藥的病人數目料會逐步增至三位數字。另已獲准在港應用的新一代PD-1抑制劑，則可施用於食道癌、非小細胞癌及胃癌等6種適應症，鄭永康稱，預計，下半年會獲港批准施用於新的非小細胞肺癌及鼻咽癌的適應症。至於可用於治療Castleman罕見症等IL-6抑制劑，過去兩年在港有18個病人使用過。在澳門市場，他們已經推出BTK1及PD1，已在數十名病人施用，涵蓋中外藉人士。雖然在澳門用藥一經註冊，便可到葡語系國家應用，但是他說，集團的產品很多已獲歐盟認證，因此會繼續沿用現有渠道。反而在港方面，他們日後會使用「1+」機制，冀更多創新藥在港上市。

除增加在港使用創新藥的適用症之外，陳益雅還預期，到2030年在港推出四個創新藥品，涵蓋血液科及實體腫瘤。在研發方面，她說，百濟已用上人工智能去加快篩選及找到標的藥物，及有和其他同業合作，利用藥物尋求結合方案，冀施用到更多適應證，甚至有和在集團持股的主要股東美國安進（美：AMGN）交流合作。除前述三種抑制劑技術，百濟亦有開發CAR-T（細胞免疫療法）技術，有別於自體細胞治療，變成同種異體方案，令到不同病者可用，更普及化。至於集團在廣州的生物島創新中心，則會作為孵化中心，與願意和他們合作的科學家分享數據，加快開發進度及產品促成。鄭永康補充，將來百濟可經該中心參與投資、和人家合作及分拆項目形式，進行創新藥的孵化。

 

其他報道

全日沽空金額增17% 美團沽空增252%

和記電訊：5.5G部署如「加料餸」先應用於人流密集的地區

恒指收市升315點 成交2268億 逾兩周高 科指升2.4% 升穿多條平均線

MegaBox 推「1折感謝祭」賀父親節

據報華為扶植本土半導體化學供應商 打造完整供應鏈

美團伙萬豪、AlipayHK拓展酒店及港人北上生意 股價曾彈逾6%

大摩：內地經濟尚未從供過於求再平衡 料難以回復通脹

虛銀ZA Bank推活動 簽賬消費可抽2025 MyK FESTA飛睇aespa

晨星：PP沙特國債管理費較低 但投資集中予沙特政府伊斯蘭債

信和集團聯手認證公司 啟動「供應商氣候夥伴計劃」

滬深三大指數結束五連跌 滬指升0.7%

新世界：上海淮海路項目命名為K11 ELYSEA