有別於現行需要兩大地區監管機構批准，並申請在港註冊使用，要讓創新藥在港上市往往最快需時約三年而言，新的「1+」機制只需一個監管地區機構批准產品上市，BeOne香港及澳門業務副總監鄭永康稱，創新藥可望最快只需約一年獲批在港上市。這對治療如快速病變及可短至一年奪命的小細胞肺癌，掌握治療時間尤為重要。

陳益雅表示，百濟集團研發的產品至今已用於治療約170萬病人，並因應亞洲在乳癌、肺癌、大腸癌等重點發病，開發治療所需創新藥。他們去年已就13款差異化新分子實體（NME）推進至臨牀

，今年亦會新增最少逾10個NME。有別於其他生物科技公司採用外包或CRO（合同研究組織），集團本身自已掌控研發流程，料有助減省新開發產品的研發費用及時間30%。

獲准在港推出的BTK抑制劑，目前可用於治療四項B細胞惡性腫瘤與白血病相關4種適應症，鄭永康稱，施用病人數目在增加中，未來獲施用該創新藥的病人數目料會逐步增至三位數字。另已獲准在港應用的新一代PD-1抑制劑，則可施用於食道癌、非小細胞癌及胃癌等6種適應症，鄭永康稱，預計，下半年會獲港批准施用於新的非小細胞肺癌及鼻咽癌的適應症。至於可用於治療Castleman罕見症等IL-6抑制劑，過去兩年在港有18個病人使用過。在澳門市場，他們已經推出BTK1及PD1，已在數十名病人施用，涵蓋中外藉人士。雖然在澳門用藥一經註冊，便可到葡語系國家應用，但是他說，集團的產品很多已獲歐盟認證，因此會繼續沿用現有渠道。反而在港方面，他們日後會使用「1+」機制，冀更多創新藥在港上市。

除增加在港使用創新藥的適用症之外，陳益雅還預期，到2030年在港推出四個創新藥品，涵蓋血液科及實體腫瘤。在研發方面，她說，百濟已用上人工智能去加快篩選及找到標的藥物，及有和其他同業合作，利用藥物尋求結合方案，冀施用到更多適應證，甚至有和在集團持股的主要股東美國安進（美：AMGN）交流合作。除前述三種抑制劑技術，百濟亦有開發CAR-T（細胞免疫療法）技術，有別於自體細胞治療，變成同種異體方案，令到不同病者可用，更普及化。至於集團在廣州的生物島創新中心，則會作為孵化中心，與願意和他們合作的科學家分享數據，加快開發進度及產品促成。鄭永康補充，將來百濟可經該中心參與投資、和人家合作及分拆項目形式，進行創新藥的孵化。

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