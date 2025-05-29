受港股及美股交易額按年至少升逾倍所帶動，富途季內總收入按年升81%至47億元。當中交易佣金及手續費收入，按年升1.14倍至23.1億元，利息收入按年升53%至20.7億元，包括財管及企業服務業務的其他收入，則按年升1倍至3.14億元。

富途指出，截至首季末，平台客戶資產按年升六成至8298億元，香港作為集團戰略主場，其用戶數目佔截去年底香港成年人口逾50%。旗下富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數，分別按年升17%及三成，達2625萬及496萬。當中富途牛牛日活躍用戶相較上季升約兩成。另外富途稱，海外市場獲客表現強勁，推動多個市場客戶資產按季錄得雙位數升幅。

富途提到，季內集團於蜜雪冰城（2097）首次公開招股（IPO）中，展現強勁認購實力，成為全港首間認購額破萬億的券商。

富途稱，季內加密貨幣市場波動，但交易人數與資產規模，仍保持按季雙位數增長。

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