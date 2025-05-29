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【羅仕揚專欄】你想極速逃離，別人卻夢想進來

        說句實話，比起去年，本港今年的金融業算是略有改善，最起碼恒指重上兩萬三，總會有些客戶願意追逐波幅，食股票飯的人也可暫時鬆一口氣；新股市場出奇地熾熱，亦令冰封一段時間的企業金融界別略見解凍。近期連息口也見回落，而且是斷崖式下跌，負債企業的息口負擔雖然算不上大減，但總會有些少改善吧。

        當然，香港經濟問題是結構性問題，不是股市好轉就能改變，但可以肯定的是，香港從來不窮，資產價格的升跌，多數都不是購買力的問題，而是信心及取捨問題。除了香港人本身持有的財富，外資中資的流入，也令香港成為了資金港，近日HIBOR急跌亦印證了資金滿瀉的盛況。然而真正問題是，大額資金囤積在本港，刺激到實體經濟嗎？答案卻明顯是「不」。

        為甚麼呢，因為近日促使HIBOR尋底的主因就是錢很多，但卻偏偏用不上，純粹只是當香港是個停泊港。明白的，美國市場有特朗普這個無定向的因素，就算將資金投放在近年連捷的美股，又或號稱零風險的美債，始終都有波動性風險存在，錢要找出口，不知不覺就將部分搬到香港來，但要這些資金來買香港資產嗎？卻顯然暫時不感興趣，最後決定仍是暫住銀行體系。

銀行當然也想盡辦法想將這些錢借出去，希望賺取息差，但銀行一向奉行「落雨收遮」的經營策略，現時百業待興，想借錢的企業多的是，但銀行真正肯借錢的，卻是身體健康的一群；但退後一萬步，若果企業財政穩建，對借貸需求也自然沒那麼大，就算息口再低，總不會白白借些錢回來放空吧。這就是資金太多的矛盾，想借錢的銀行不想借，怕壞帳風險提高；不用借錢的卻走去Sell它借。這樣的供需錯配，註定資金也只能白白停泊在本港，並未對經濟帶來甚麼利好作用。

類似的情況，在我們的競爭對手新加坡身上也有出現。記得幾年前外資陰乾式流出香港，在亞洲尋據點時，很快就將目標放在新加坡嗎？那陣子，聽說光是在新加坡替客戶開離岸戶口，已經做到RM們手軟。部分從事私人銀行的朋友，更被公司將部分職員Relocate到新加坡，並預期這個Shift的趨勢是未來幾年的路向。結果呢？錢確是更多的泊在新加坡，但情況與香港現在相同，泊是泊了，但不見得頻繁做Trade，生意未有因此明顯變好。

朋友A是當年被轉移到新加坡的PB人之一，但事實上他要兩邊走，某些月份留在香港的日子，比留在新加坡時更多。「新加坡嘅優勢係佢法制健全，而且真係一個獨立國家，外資中資也好，都好安心將錢放喺新加坡，不過呢啲嘢係人都知，唔駛我講。」早前與A的聚會，有同行問起新加坡的工作情況，A如是說。「當然都真係有啲好處嘅，新加坡係咩都有得傾，簡單講任何機構想出任何新金融產品，只要夠膽講，新加坡真係會考慮，而且效率好高，通常一兩個月就會落實做。」對比香港又要諮詢又要開會，通常都外間熱情冷卻才去做 (例如SPAC)，這個可算是可將香港按在地上摩擦的優勢。

「不過新加坡最大問題係，無客！都唔係無嘅，不過唔夠多囉！」不是說很多高淨值人士也將資金轉移到新加坡嗎？怎會不夠客？「唔係話無，但好多呢類High-Net-Worth，一早已經配置好，轉嚟新加坡純粹係將啲資產轉過嚟，唔見得有好多會突然衝過嚟買嘢，唔通真係日日同班有錢人做Pitching？」進取的香港RM，也真的會很頻繁地聯絡客戶做Pitching，否則No New Trade，收入也會少一截。新加坡的RM也見不得很被動，進擊的也為數不少，不過做Trade減少也是近兩年的跨地域問題，始終中港股市表現遜色，就算客人「畀面」和你做兩三單Trade，但最後都是輸多贏少，就未必會再有第四第五次。

「還有一個結構性問題，係新加坡始終地方不大，客戶除咗本土，肯定要踏足鄰近嘅馬來西亞及印尼。」新加坡和馬拉及印尼的關係密切，就如同香港與中國一樣，這不是很合理嗎？「問題係經過幾十年嘅發掘，呢兩個地方都無咩新客，對比之下，香港剩係食北水都有排食，你知唔知有幾多新加坡金融人，渴望可以去香港打工？係幾乎每個坐喺Trading Floor嘅人，每個pitch緊客嘅RM，都想嚟香港做嘢！」What？真的嗎？有無誇大？

「新加坡人好簡單，有錢有Trade邊度都願意去。香港都確實有唔少行有Front Office係來自新加坡，通常都係最Fit嘅先有機會嚟香港。」這確實是意想不到，畢竟香港不少人巴不得逃出香港，但「你睇我好，我睇你好」，他們反而渴望來港工作。「其實佢哋睇中嘅都係中國市場，新加坡人兩文三語平均水平高過香港，佢哋對自己嘅普通話同英文都好自信，知識水平亦唔差。」套入他們的思維，既然語言不是問題，香港人Sell到內地客，我們新加坡人怎會Sell不到？

「我大膽講句，呢個只係佢哋發夢，就算佢哋嚟香港，大陸客都唔會聽佢講嘢。」對，聽了一整夜，我終於開口了。A興致勃勃，倒也真的想問我為何會有此見解。「投行喺過去十幾年，請咗大量內地人，你知唔知點解？就係為咗要同聲同氣，由同鄉Sell返同鄉，為人民幣服務。」即是說，競爭的不是新加坡對香港，而是對內地。「只係文化差異已經好難打入圈子內，理性嘅客或者都真係會剖析吓啲Trading Idea得唔得，但內地人感性重於理性，你叫新加坡人如何打入圈子？」

對，投行內Serve內地客和老總的人，早已變成了內地人；連相對近距離同語景的香港RM，最終都敵不過內地人親自Serve來得殷勤。更遠距離的新加坡人想在中國「攞Trade」，只能說是來得更艱難吧。

羅仕揚