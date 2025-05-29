美國聯邦法院裁定總統特朗普無權根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），實施「對等關稅」和對加拿大、墨西哥和中國實施的芬太尼關稅。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，美國最高法院絕對有可能裁定特朗普勝訴，恢復IEEPA賦予他的權力，即使最終裁決對政府不利，特朗普仍有其他手段實施關稅，認為最新裁決未有減少與關稅發展相關的不確定性。
趙耀庭指，特朗普可能會在法院裁決對他不利的情況下作出回應，進一步加劇貿易緊張局勢。上述不確定性可能會削弱商業和家庭情緒，導致資本支出和消費減少。美國「對等關稅」暫緩期至7月8日完結，但只有少數國家與美國簽署了貿易協議。趙耀庭指裁決將影響美國與許多國家之間已經進行中的貿易談判，各國仍採取觀望態度，若有貿易協議延遲宣布亦不會感到意外。
對於投資影響，趙耀庭指目前該行基本預期情境，仍然是市場繼續處於一個受關稅措施升級和降級影響的環境。「關稅降級」的說法推動市場最近有所回彈，對於關稅進一步升級持謹慎態度。
趙耀庭認為，美國市場以外資產越來越有吸引力，表現有望繼續跑贏大市。現時為投資者在不同地區和資產類別配置多元化投資組合，並減少投資集中度帶來機會，此舉有助於投資者更有效應對波動，同時也有助他們受惠於潛在的上行驚喜。
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