三一重裝（0631）公布，截至3月底止季度股東應佔溢利增加23.2%至6.35億元（人民幣，下同），收入增14.6%至58.8億元，綜合毛利增11.8%至14.3億元。
集團解釋，期內收入及溢利淨額增加主要是由於集團深入實施全球化、數智化及低碳化戰略，使集團大港機、油氣裝備、硅能產品收入及礦車海外收入大幅增加；集團去年中完成收購鋰能業務，該收購帶來新的收入來源；以及全面實施數智化運營，實施提質增效、降本控費舉措，使得掘進機、小 港機、大港機、油氣裝備及硅能產品毛利率提升。
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