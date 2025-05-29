華爾街近日流行以新詞「TACO貿易」來形容美國總統特朗普的關稅政策，意指「特朗普永遠都會退縮」（Trump Always Chickens Out）。不過，特朗普對此大感不滿，否認自己退縮，並反駁這是談判技巧。
TACO交易最初由《金融時報》記者Robert Armstrong在專欄上提出，描述特朗普推出高關稅政策，股市受累下跌，之後他再降低關稅，刺激市場回升的模式。
特朗普周三被一名白宮記者問及「TACO」這個新詞時，他批評這是個「惡意的問題（nasty question）」。特朗普表示，自己會先設定一個極高的關稅數目，之後再視乎情況逐步下調。他否認自己退縮，並認為這是談判技巧。「這叫談判，如果我不對歐洲徵收50%的關稅，他們今天就不會在這裡談判。」
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