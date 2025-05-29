moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

關稅戰︱華爾街以TACO諷特朗普總是退縮 特朗普反駁：這叫談判！

華爾街近日流行以新詞「TACO貿易」來形容美國總統特朗普的關稅政策，意指「特朗普永遠都會退縮」（Trump Always Chickens Out）。不過，特朗普對此大感不滿，否認自己退縮，並反駁這是談判技巧。

TACO交易最初由《金融時報》記者Robert Armstrong在專欄上提出，描述特朗普推出高關稅政策，股市受累下跌，之後他再降低關稅，刺激市場回升的模式。

特朗普周三被一名白宮記者問及「TACO」這個新詞時，他批評這是個「惡意的問題（nasty question）」。特朗普表示，自己會先設定一個極高的關稅數目，之後再視乎情況逐步下調。他否認自己退縮，並認為這是談判技巧。「這叫談判，如果我不對歐洲徵收50%的關稅，他們今天就不會在這裡談判。」

 

其他報道

富途首季Non-GAAP淨利潤升98% 港美股交易額按年升幅以倍計

百濟神州料下半年在港新增兩適用症用藥 2030年推4個創新藥品

DeepSeek推出AI模型更新版本 代碼生成能力排名僅次於o4mini和o3

全日沽空金額增17% 美團沽空增252%

和記電訊：5.5G部署如「加料餸」先應用於人流密集的地區

恒指收市升315點 成交2268億 逾兩周高 科指升2.4% 升穿多條平均線

MegaBox 推「1折感謝祭」賀父親節

據報華為扶植本土半導體化學供應商 打造完整供應鏈

美團伙萬豪、AlipayHK拓展酒店及港人北上生意 股價曾彈逾6%

大摩：內地經濟尚未從供過於求再平衡 料難以回復通脹

虛銀ZA Bank推活動 簽賬消費可抽2025 MyK FESTA飛睇aespa

晨星：PP沙特國債管理費較低 但投資集中予沙特政府伊斯蘭債

信和集團聯手認證公司 啟動「供應商氣候夥伴計劃」

滬深三大指數結束五連跌 滬指升0.7%