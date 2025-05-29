首四個月的隨團入境旅客有75.7萬人次，按年上升10.2%；中國內地團客增加8.9%至66.2萬人次，國際團客增加9.3%至7.6萬人次，當中韓國團客達3.8萬人次，上升24.6%。另一方面，透過旅行社購買外遊服務的本澳居民按年上升8.6%至17.2萬人次；隨團外遊的居民增加14.2%至4.4萬人次。

4月末向公眾提供住宿服務的酒店業場所共147間，按年增加4間，可提供客房數目減少4.3%至4.5萬間。4月客房平均入住率按年上升4.7個百分點至87.8%，其中五星級、四星級及三星級酒店的入住率分別為90.9%、82.4%及84.4%，分別增加6.2、2.8和3.4個百分點。今年首四個月酒店業場所的客房平均入住率按年上升5.1個百分點至89.6%。住客按年減少3.2%至477.9萬人次，平均留宿時間則維持在1.7晚。

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