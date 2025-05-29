内地人身險中介服務提供商手回集團 （2621） 明日掛牌，今日於三大暗盤場表現遜色，輝立盤中曾低見7元，較招股價8.08元跌13.4%；於富途及耀才則均跌最多約一成。
至收市耀才表現最差，暗盤收報7.59元，較招股價低0.49元或6.1%，一手400股，不計手續費帳面蝕196元。在富途收報7.65元，跌5.3%，一手不計手續費帳面蝕172元。於表現最好的輝立仍跌1.6%，一手帳面蝕52元。
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