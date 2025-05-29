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華置商場出新App及獎賞吸消費者 出500萬元重賞

華人置業（0127）為進一步提升顧客購物體驗及吸引更多消費者， 其管理之三大商場The ONE、皇室堡及新港中心即日起推出全新的商場獎賞計劃「 GLOW Rewards」及 「 GLOW Rewards」 手機應用程式。 GLOW Rewards全面整合The ONE、皇室堡及新港中心之商場獎賞制度，旨在為顧客帶來更多元化的獎賞及專屬禮遇。

同時， GLOW Rewards亦將為商戶提供更便捷的操作流程，從而提升整體購物體驗及服務質素，創造更多商機。該集團指，新舊會員都同享500萬元禮遇。華置行政總裁兼執行董事劉陳凱韻指， 「GLOW Rewards」為顧客提供一站式平台帶來全新的購物、娛樂及生活體驗。

該集團指，由即日起至7月31日，只需成功下載GLOW Rewards手機應用程式並成為GLOW Rewards會員，即可獲商場50元電子優優券，於商場內消費。現有「The ONE Club」及「WINDSOR CLUB」會員只需通過簡單步驟，即可輕鬆整合帳號內之積分，變成在GLOW Point使用，並可享超過200間商戶的專屬優惠及最新推廣活動。於於7月月31日或之前整合積分的會員，更可額外獲得高達1000積分。

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