報道指，銀行協調委員會由7家銀行組成，持有現有銀團貸款48%的份額；特設小組持有碧桂園「103億美元未償還離岸優先票據和可轉換債券(美元債)」中超過30%的份額。

報道指，碧桂園無法單方面同意銀行委員會的要求，這筆補償款如何支付需要特設小組的同意。就雙方的分歧，特設小組並不反對支付給銀行協調委員會1.78億美元的總款項，而是就如何支付提出了異議。儘管特設小組已經簽署重組支持協議，但協議也明確寫著1.78億美元的補償款支付計劃需要其同意。

據指，在碧桂園與銀行委員會的談判中，後者要求碧桂園給予1.78億美元的抵押補償。其中50%需要在重組生效日以現金形式支付；另外50%則是以兩年期抵押貸款的形式償還。

報道指，這場談判由中國銀行和工商銀行主導。

據碧桂園此前的公告，銀行協調委員會包含7家知名銀行，均為碧桂園長期業務夥伴，協調委員會由共同持有或控制碧桂園3筆銀團貸款（未償還本金總額為36億美元）未償還本金額約48%的貸款人組成。

現階段的談判並未脫離此前的框架。1.78億美元的補償款，正是基於當時「擬通過結合在重組生效日預付現金及債務工具補償現有銀團貸款債務下的貸款人，以換取該等貸款人釋放其對就2023年7月有關若干現有銀團貸款債務再融資而獲得的有關若干擔保的權利」的條款。

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