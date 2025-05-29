彭博報道引述消息人士指，陷入困境的香港房地產開發商新世界發展（0017）已獲得更多銀行的承諾，以參與其875億港元（112億美元）的貸款再融資交易，承諾金額達總額約40%，金額超過350億元，消息士稱，未來幾天或幾周，將有更多銀行跟進。
在將原本定於本月的初步截止日期推遲後，新世界發展計劃於6月底前，與超過50家銀行，完成香港史上規模最大的企業再融資交易之一。新世界發展未有回應彭博的查詢。
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