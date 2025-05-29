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怡和委任潘林峯為行政總裁  首現華人大班

怡和集團控股（星：J36）宣布委任潘林峯為行政總裁。他將於今年12月1日履新，接替將於11月底退休的韋梓強（John Witt）。隨著怡和系早年解除互控架構，潘林峯在今年尾接任怡和控股高職，怡和控股將首現首位華人大班。在此前，怡和控股曾經在2016年委任彭耀佳，接替凱瑟克家族成員，出任怡和控股副總裁。當年彭亦為英資怡和最高職華人。

該集團指，潘林峯將從亞太地區最具規模的多元化另類投資機構太盟投資集團 （PAG） 加入怡和集團。潘在太盟投資集團擔任合夥人及私募股權聯席主管，亦是集團執行委員會成員。此前，他曾擔任韋萊韜悅（Willis Tower Watson）大中華區行政總裁，並於Advantage Partners 和GE Capital擔任行政人員職務，亦曾於麥肯錫公司（McKinsey & Company） 工作。

怡和集團執行主席班哲明 • 凱瑟克（Ben Keswick）表示：「董事會欣然任命潘林峯為行政總裁。他在亞太地區擁有豐富的投資經驗，並具備與各企業董事會及管理團隊合作的卓越佳績，是領導本集團實踐長期策略以打造更龐大、更優質業務的最佳人選。」。他指，「自怡和集團精簡控股公司架構、轉型為更高效率和對投資者更友好的企業以來，我們落實了多項變革，由過往的集團式營運致力轉型成為積極的投資者，更聚焦於為股東創造長遠和卓越的回報。」  。

他對韋梓強在過去32年裡對集團舉足輕重的貢獻由衷感謝。他說，自2020年擔任怡和集團董事總經理以來，韋梓強卓越地領導集團渡過充滿挑戰的時期，包括應對全球疫情。他任內主要的成就包括，在他們投資組合公司推動具影響力的領導層傳承計劃，以及監督精簡控股公司架構的過程，為集團邁進下一階段打下重要的基礎。他很高興韋梓強將繼續擔任置地公司的主席。他在支持置地公司行政總裁史米高（Michael Smith）制定並推動新策略發展擔當了關鍵的角色。

韋梓強表示：「於怡和集團服務逾三十年是一個獨一無二的機會。集團以誠信文化和長遠發展理念為核心，而我為能夠貢獻其中而深感自豪。我們已經推動了一系列的重要改革去現代化集團， 整裝待發以把握未來的機遇。此刻是交接新領導層的合適時機。我深信潘林峯憑藉其卓越的投資經驗和與企業文化的契合，是領導集團業務進入新篇章的理想人選。」。 

對於此次任命，潘林峯指出: 「我很榮幸能夠獲委任為怡和集團的行政總裁。集團正推動令人振奮的業務轉型策略。我們制定了積極進取的財務指標以推動股東回報。我期待與董事會合作，為所有股東創造價值，同時秉承怡和集團的長遠發展理念與獨特企業文化。」他說，能夠在亞洲領先的另類投資平台太盟投資集團工作是一種榮幸。離開這家公司是一個極為艱難的決定。他由衷感謝單偉建、高天樂、以及所有合夥人的支持，並誠摯祝願他們未來繼續取得卓越成果。

韋梓強將繼續擔任置地公司的主席。他將於2025年11月30日起，卸任怡和集團控股有限公司（包括怡和及怡和太平洋）、DFI零售集團、怡合集團以及Astra的職務。