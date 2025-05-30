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道指升117點 金龍指數創一周高 美債息回軟

市場評估特朗普貿易政策在法律層面的動態，美債息回軟，息差收窄，金龍指數上升創一周高，美股上升。

美國聯邦上訴法院暫停一項阻止特朗普徵收全球關稅的裁決，對於暫停期是否會進一步延長，法院需要更長時間來考慮。白宮官員稱，如果最終上訴失敗，將通過其他渠道繼續推進相同的關稅措施，必要時可能將此案提交至最高法院。

經濟數據方面，美國第一季度GDP修正為折年率下降0.2%，受支出疲軟和貿易影響拖累。美國截至5月17日當周的持續申領失業救濟人數創逾三年最高，或預示5月失業率上升。美國4月份二手房簽約量創2022年以來最大降幅，利率高企抑制需求。

聯儲局方面。特朗普周四在白宮會晤聯儲局主席鮑威爾，當面敦促下調利率，後者強調政策路徑將完全取決於經濟數據及其對經濟前景的意義。聯儲局理事Kugler稱，必須審視美國資產潛在吸引力下降的影響。芝加哥聯儲行長表示，如果關稅問題解決，利率可能下調。

道瓊斯工業平均指數收漲117點，升幅0.28%，報42215點。標普500指數收漲23點，升幅0.41%，報5912點。納斯達克綜合指數收漲74點，或0.4%，報19175點。

波音升3.32%，報208.18美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而Salesforce跌3.3%，報266.92元，拖累道指55點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報199.95元，跌0.23%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報171.86元，跌0.29%，亞馬遜(美：AMZN)收市報205.7元，升0.47%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報645.05元，升0.22%，英偉達(美：NVDA)收市報139.19元，升3.24%，微軟(美：MSFT)收市報458.68元，升0.28%，Tesla (美：TSLA)收市報358.43元，升0.42%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.2%，報547點。德國DAX指數收跌0.44%，報23933點；法國CAC 40指數跌0.11%，報7779點；英國富時100指數收跌0.11%，報8716點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.44%，報7226點。

美國2年期債息曾跌最多1.45%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3.9324厘，是5月23日3.9017厘後最低。收市報3.9386厘，是5月9日後收市新低，當日報3.891厘。

美國10年期債息曾跌最多1.46%，是5月27日後最大跌幅，當日跌幅為1.89%。低見4.4121厘，是5月16日4.3863厘後最低。收市報4.418厘，是5月9日後收市新低，當日報4.3785厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至46.712基點，是5月28日46.284基點後最窄。收市報47.735基點，是5月27日後收市新低，當日報45.857基點。

美3個月10年期債息差曾收窄至6.334基點，是5月27日6.003點後最窄。收市報6.79基點，是5月15日後收市新低，當日報6.323基點。

金龍指數曾升最多1.82%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為5.87%。高見7253.73點，是5月21日7434.06點後最高。收市報7226.88點，是5月21日後收市新高，當日報7277.42點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月21日。

道指曾升最多0.4%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為1.8%。高見42266點，是5月28日42448.72點後最高。收市報42215.73點，是5月27日後收市新高，當日報42343.65點。

標指曾升最多0.93%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為2.09%。高見5943.13點，是5月20日5953.06點後最高。收市報5912.17點，是5月27日後收市新高，當日報5921.54點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月21日。

納指曾升最多1.51%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為2.53%。高見19389.39點，是2月24日19644.23點後最高。收市報19175.87點，是5月27日後收市新高，當日報19199.16點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月15日。

 

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