個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.62%，折合報503.73元；阿里巴巴（9988）升0.37%，折合報114.83元；美團（3690）升6.28%，折合報137.98元；匯控（0005）升0.85%，折合報92.82元；建行（0939）升0.11%，折合報6.96元。

道期現跌0.134%；標期現跌0.24%；納期現跌0.34%。日本東證指數現跌0.99%；韓國KOSPI指數現跌0.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.26%。

VIX指數隔晚跌0.67%或0.13點，報19.18點。

紐油現跌0.11%或0.07美元，報60.87美元；布油現跌0.07%或0.05美元，報64.1美元；金價現跌0.17%或5.96美元，報3311.98美元；LME 銅期貨隔晚升0.03%或3美元，報9568美元。比特幣現跌0.26%或283.95美元，報105895.25美元；美國10年期債息現升0.22%或0.0099厘，報4.4279厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國新零售供應鏈（3928）、正道集團（1188）、創陞控股（2680）、集海資源（2489），及速騰聚創（2498）。

手回（2621）上市，定價8.08元。

世城系三公司股價大升，富豪仍洽售英國倫敦物業。（0355）

金山（0040）旗下GP工業扭虧轉賺1.42億元，料關稅變化影響可控。

新世界（0017）擬再融資金額據報約四成獲銀行承諾，涉資逾350億元。

碧桂園（2007）關鍵銀行據報仍未加入境外債務重組協議。

華置（0127）商場出新App及獎賞吸消費者，出500萬元重賞。

百果園（2411）就建議實行H股全流通向中證監備案。

三一重裝首季多賺23%，收入升15%。（0631）

理想汽車（2015）首季純利升10%至6.5億元人幣遜預期，毛利率略降至20.5%。

百濟神州（6160）料下半年在港新增兩適用症用藥，2030年推4個創新藥品。

和記電訊（0215）：5.5G部署如「加料餸」先應用於人流密集的地區。

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