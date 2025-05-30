恒指今早低開233點或1%，報23339點，大市成交金額31億元；國指今早低開97點或1.14%，報8462點。恒生科技指數開市報5234點，跌1.26%。上升股份比例為6.74%，下跌為8.82%，無升跌為84.43%。
藍籌6隻升，66隻下跌，11隻無升跌。石藥（1093）升7.61%，報8.2元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌6.91%，報134.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報112.9元，升4.34%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報12.3元，跌4.06%。
恒指續低於10天線(23482.32點)、高於20天線(23271.14點)。科指跌穿10天線(5246.34點)、20天線(5261.71點)、50天線(5245.03點)。
石藥集團（1093）磋商潛在交易 或達約50億美元。創52周高，見8.2元，開市報8.2元，升7.61%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國新零售供應鏈（3928）無成交，報1.78元。
正道集團（1188）停牌。
創陞控股（2680）無成交，報1.71元。
集海資源（2489）無成交，報1.59元。
速騰聚創（2498）開市報35元，跌2.51%。
手回（2621）上市，定價8.08元。開市報7.5元，跌7.18%。
世城系三公司股價大升，富豪仍洽售英國倫敦物業。（0355）開市報0.058元，無升跌。
金山（0040）旗下GP工業扭虧轉賺1.42億元，料關稅變化影響可控。無成交，報0.59元。
新世界（0017）擬再融資金額據報約四成獲銀行承諾，涉資逾350億元。開市報4.64元，升0.65%。
碧桂園（2007）關鍵銀行據報仍未加入境外債務重組協議。開市報0.39元，無升跌。
華置（0127）商場出新App及獎賞吸消費者，出500萬元重賞。無成交，報1.36元。
百果園（2411）就建議實行H股全流通向中證監備案。無成交，報1.46元。
三一重裝首季多賺23%，收入升15%。（0631）開市報5.88元，升0.51%。
理想汽車（2015）首季純利升10%至6.5億元人幣遜預期，毛利率略降至20.5%。開市報112.9元，升4.34%。
百濟神州（6160）料下半年在港新增兩適用症用藥，2030年推4個創新藥品。開市報149.5元，升0.4%。
和記電訊（0215）：5.5G部署如「加料餸」先應用於人流密集的地區。開市報0.96元，無升跌。
破頂股包括，石藥（1093）創52周高，見8.2元，開市報8.2元，升7.61%；中生製藥（1177）創52周高，見4.48元，開市報4.48元，升1.36%；山高控股（0412）創52周高，見11.78元，開市報11.78元，升1.2%；康哲藥業（0867）創52周高，見11.22元，開市報11.22元，升5.85%；石藥集團（1093）創52周高，見8.2元，開市報8.2元，升7.61%；加科思－Ｂ（1167）創52周高，見5.5元，開市報5.5元，升2.42%；中國生物製藥（1177）創52周高，見4.48元，開市報4.48元，升1.36%；信達生物（1801）創52周高，見64.5元，開市報64.5元，升3.86%；兆科眼科－Ｂ（6622）創52周高，見2.83元，開市報2.83元，升3.66%。
破頂指數成份股包括，石藥（1093）創52周高，見8.2元，開市報8.2元，升7.61%；中生製藥（1177）創52周高，見4.48元，開市報4.48元，升1.36%。
異動股
上升異動股，包括，安賢園中國（0922）開市報0.173元，升14.57%；金威醫療（8143）開市報0.169元，升14.19%；石藥（1093）創52周高，見8.2元，開市報8.2元，升7.61%；高陽科技（0818）開市報0.43元，升7.5%；智欣集團控股（2187）開市報0.5元，升6.38%；康哲藥業（0867）創52周高，見11.22元，開市報11.22元，升5.85%；英皇娛樂酒店（0296）開市報0.38元，升5.56%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報4.55元，升4.94%；開明投資（0768）開市報0.048元，升4.35%。
下跌異動股，包括，長久股份（6959）開市報6.9元，跌9.21%；手回（2621）開市報7.5元，跌7.18%；東方海外（0316）開市報134.8元，跌6.91%；中遠海控（1919）開市報13.88元，跌5.96%；中國龍工（3339）開市報1.95元，跌5.34%；博雅互動（0434）開市報6.1元，跌4.98%；九源基因（2566）開市報5.94元，跌4.5%；德寶集團控股（8436）開市報0.216元，跌4.42%。
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