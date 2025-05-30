美國聯邦巡回上訴法院周四發布一項簡短命令，暫時擱置此前阻止特朗普政府徵收全球關稅的裁決。該命令暫停了此前美國國際貿易法院阻止關稅並給政府10天時間以解除關稅的裁決。

美國司法部在提交的法庭文件中表示，美國國際貿易法院5月28日的決定損害了美國外交，侵犯了特朗普處理外交事務的專屬權力。政府請求聯邦巡回上訴法院在其正式上訴期間暫緩執行該裁決。

聯邦巡回法院已制定陳述時間表，直到6月9日，以決定是否批准更長期的關稅執行暫緩要求。

特朗普政府同時要求位於曼哈頓的貿易法院在案件上訴期間暫停執行其命令。原告被要求於周五紐約時間中午12點之前對該請求作出回應。

特朗普政府周四還遭遇另一挫折：華盛頓一名聯邦法官在另一項裁決中宣布，特朗普多項與中國及其他國家貿易相關的關稅不合法。聯邦地區法院法官Rudolph Contreras的裁決僅限於提起訴訟的家族玩具製造企業。他還把命令生效的時間推遲了14天，以便司法部提出上訴。

美國政府正在迅速採取行動，試圖保持全面關稅措施的有效性，辯稱如果裁決在上訴期間未被暫緩執行，美國將面臨「不可挽回的損害」。

特朗普政府早些時候表示，如果下級法院不立即暫緩國際貿易法院的裁決，它將最早於周五要求最高法院介入。

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