白宮新聞秘書萊維特表示，特朗普告訴鮑威爾說，他認為不減息是在犯錯。這「讓我們在經濟上處於相對於中國和其他國家的不利地位，總統對此一直大聲疾呼，不但公開表示，現在我可以透露，他在私下也做出了這種表示」。

萊維特稱，他們沒有討論特朗普是否會尋求解除鮑威爾的職務。鮑威爾的聯儲局主席任期將於2026年5月到期。

聯儲局當天早些時候發布聲明稱，應總統邀請，雙方在白宮會晤，討論了經濟發展情况，包括經濟增長、就業和通脹問題。兩人上一次會晤是在2019年11月。

根據白宮一位官員的說法，財政部長貝森特和國家經濟委員會主任也出席了此次會議。

聯儲局聲明稱，「鮑威爾主席並未與總統討論對貨幣政策的預期，只是強調政策路徑將完全取決於即將公布的經濟數據及其對經濟前景的意義」。

聯儲局還表示，鮑威爾告訴總統，聯儲局官員將僅基於「嚴謹、客觀、非政治性的分析」作出決策。萊維特確認了該聲明的準確性。

面對特朗普擴大和不斷變化的關稅政策所帶來的經濟不確定性，聯儲局在2025年一直維持利率不變，辯稱對政策保持耐心是合適的。聯儲局官員還表示，預計已宣布的關稅措施將打壓經濟增長並推高通脹。

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