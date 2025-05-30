John Waldron表示，「儘管之前所有關注點都集中在關稅上，但我認為關注確實正在轉移，尤其是在債券市場，轉向美國預算辯論和財政狀況，我認為這令人有些擔憂」，「我認為目前宏觀層面上的最大風險其實不再是關稅」。

John Waldron表示，美國財政部借款增加正在推高利率，尤其是孳息曲線的較遠端。這使得美國政府的借款成本上升，加劇財政赤字擴大以及整個經濟體系中借貸成本上升的風險。

Waldron被廣泛視為高盛下一任行政總裁的熱門人選。在他發表這番言論的之前一周，美國30年期國債息上升到略低於20年高點的水平。與此同時，美國總統特朗普正與國會就一項法案進行博弈，該法案承諾為部分群體減稅，但許多人擔心這將進一步惡化美國的財政前景。

不過，Waldron也表示，美國經濟仍顯示出強勁的跡象，「我不得不說，美國經濟和美國消費者展現出了極強的韌性」，「這對我來說有些出乎意料，但我認為必須承認，當前經濟的韌性相當明顯」。

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