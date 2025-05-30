報道指，上周在眾議院通關的法案中的第899條，題為「執行針對不公平外國稅收的補救措施」，要求之一是提高來自在美國眼中稅收政策具有「歧視性」的國家的個人和企業所適用的稅率。這包括可能持有數萬億美元美國資產的投資者所賺取的利息和股息等被動收入的稅率。

儘管被技術性語言包裹起來了，但是這項迅速獲得「報復性」措施稱謂的條款，其影響在分析人士看來是顯而易見的：一旦簽署成法律，它將進一步趕走外國投資者。而這些投資者昔日對美債和其他美國資產鐵一樣堅定的信心，如今已然被特朗普反覆無常的貿易政策和美國不斷惡化的財政狀況所動搖。

Pepperstone Group的策略師Michael Brown稱，「現在的情况已然是，美債對外國投資者來說可能不是最有吸引力的資產」，Brown表示，已有大量憂心忡忡的客戶前來諮詢，因此他很快整理了一份報告，詳細分析了這項措施。「現在如果說到極其不利的稅收待遇，那麼它純粹就是另一個撤離的理由」。

可能受到影響的有：包括主權財富基金、養老基金甚至政府實體在內的機構投資者，以及擁有美國資產的散戶投資者和企業。

德意志銀行外匯研究主管George Saravelos稱，該條款相當於「把美國資本市場武器化寫入法律」，「明確利用對境外投資者持有美國資產徵稅這一手段來幫助實現美國的經濟目標，挑戰了美國資本市場的開放性」，「我們認為這一法案為美國政府創造了將貿易戰轉變為資本戰的空間（如果它想這麼做的話），在法院裁決束縛了特朗普貿易政策拳腳的當下，這一事件尤為重要」。

第899條瞄準了加拿大、英國、法國和澳洲這些對Meta Platforms Inc.等大型科技公司徵收「數字服務稅」的國家。那些使用多國達成的最低企業稅協議相關條款的國家也成為了目標。

根據這一措施，目標國家中的投資者和機構在美國獲得的被動收入將面臨更高的聯邦所得稅稅率：先提高5個百分點，然後再每年遞增5個百分點，最高可達法定稅率加20個百分點。

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