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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 隔夜息創一周高

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.1點子至0.58762%，是5月26日後最低，當日報0.56917%。對上一次連跌3日是5月20日，當日拆息報0.96036%。

港元現報7.84元升值19點子，曾升值最多0點子，報7.8419元，亦曾升值最多27點子，報7.8392元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.33點子至0.03143%，是5月21日後最高；1星期HIBOR跌1.78點子至0.15566%，是2022年6月13日後最低；2星期HIBOR跌2.51點子至0.27631%，是2022年6月14日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報1.32286%；6個月期HIBOR跌2.73點子至2.16417%，是5月28日後最低；12個月期HIBOR跌4.67點子至2.9125%，是2022年6月15日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增21.52億元，至總數21196.9億元，是2022年6月15日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增21.1億元，至總數6099.95億元，是5月23日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.01億元，至總數131.89億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1734.34億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.43億元，至總數13230.72億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減6.06億元，至總數12199.89億元，是5月27日後最低。

美匯美息

美元指數現報99.42升值0.142點或0.14%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32681%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7309%，終止單日收窄，利差是2025年5月26日後最闊，當日差距為-3.7593%。

對上一次終止單日收窄，是2025年5月16日，當日利差報-3.0264%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升6點子至1.471%，是5月26日後最高；1星期Shibor升1.5點子至1.617%，是5月7日後最高；2星期Shibor跌0.5點子至1.739%，是5月28日後最低；1個月期Shibor跌0.1點子至1.62%，是5月28日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.672%，是5月28日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.672%，是5月28日後最低；1年期Shibor升0.3點子至1.698%，是5月9日後最高。

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