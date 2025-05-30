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PAObank委任姚文松為CEO兼執董

PAO Bank Limited董事會宣布，委任姚文松為行政總裁兼執行董事。姚文松將帶領PAObank的管理團隊繼續以領先的金融科技優勢，擴大中小企及個人銀行業務的發展版圖，為客戶創造更大的價值。

姚文松擁有逾20年銀行及金融業經驗，曾於中信銀行（國際）、渣打銀行、安信信貸及美國通用金融（香港）等多家國際及本地金融機構擔任管理要職；獲此委任前，姚文松曾先後於天星銀行及眾安銀行出任行政總裁一職。姚文松經驗涵蓋企業管理和策略、風險管理及開發創新產品，深諳不同客群的需求習慣及市場趨勢，對數字銀行業務發展有獨有見解及豐富實踐經驗。

姚文松表示，「我十分期待與 PAObank管理團隊和同事共肩合作，為中小企及個人客戶打造更好的產品和體驗。PAObank踏入第五個年頭，我們迎來另一階段的業務發展策略機遇，加強發展個人銀行業務。PAObank 將致力成為大家心目中『好用的理財數字銀行』，為大家帶來高效、便捷及靈活的創新產品。除了繼續提供具吸引力的存款利率回饋客戶，我們將會帶來更多元化的金融服務和產品，全面發展個人銀行業務。我會與團隊繼續力求創新，帶領 PAObank展開新的里程碑」。

PAObank稱，將繼續成為中小企業務好伙伴，並打造更好的個人銀行產品和體驗，利用金融科技並持續創新，支持香港發展數字銀行，服務香港以至大灣區的客戶。

 

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