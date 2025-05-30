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恒指半日跌348點 科指跌2.5% 新股手回跌14% 北水連續第4日流入

美國上訴法院暫緩封殺特朗普關稅，歐期、美期、亞股均下跌。恒指、科指跌穿多條平均線，恒指跌最多1.74%，是5月13日後最大跌幅，暫低見23163.22點，是5月19日23059.89點後最低。北水連續第4日流入。

恒指今早低開233點，高位跌198點，低位跌410點，高低波幅212點。上升股份比例為18.2%，下跌為36.93%，無升跌為44.85%。

恒指半日跌348點或1.48%，報23224點，大市成交金額1188億元；國指跌146點或1.71%，報8413點。恒生科技指數收報5166點，跌2.55%。

藍籌股成交金額552.64億元，佔大市成交46.51%；科指成份股成交金額363.71億元，佔大市成交30.61%；國指成份股成交金額501.15億元，佔大市成交42.18%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少35.72%，至109.51億元，佔大市成交9.21%。牛熊證成交金額46.12億元，減少49.18%；窩輪成交金額63.39億元，減少20.36%。

藍籌17隻升，64隻下跌，2隻無升跌。石藥（1093）升5.25%，收報8.02元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌6.98%，收報134.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報113.7元，升5.08%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.12元，跌5.94%。

恒指跌穿10天線(23470.8點)、20天線(23265.37點)。科指跌穿10天線(5239.54點)、20天線(5258.31點)、50天線(5243.67點)、100天線(5179.8點)。

北水南下合計淨流入74.02億元，較上日增加68.92%，連續第4日流入，累計流入273.36億元，對上一次連續4日淨流入是5月21日。北水本月累計流入433.72億元，按月減少73.98%，金額是2024年9月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）560.54億元，較上日減43.38%，佔香港市場成交額由上日的21.82%增至23.57%。

新世界（0017）以Victoria Dockside為抵押 尋求156億港元銀團貸款。新世界物業銷售增至近250億元 達全年目標逾95%。收報4.71元，升2.17%。

匯控（0005）發行20億美元永久後償或有可轉換證券。收報91.9元，跌0.38%。

石藥集團（1093）磋商潛在交易 或達約50億美元。創52周高，見8.56元，收報8.02元，升5.25%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國新零售供應鏈（3928）收報1.78元，無升跌。

正道集團（1188）停牌。

創陞控股（2680）收報1.71元，無升跌。

集海資源（2489）收報1.59元，無升跌。

速騰聚創（2498）收報33.75元，跌5.99%。

手回（2621）上市，定價8.08元。高位報7.5元，收報6.92元，跌14.36%。

世城系三公司股價大升，富豪仍洽售英國倫敦物業。（0355）收報0.056元，跌3.45%。

金山（0040）旗下GP工業扭虧轉賺1.42億元，料關稅變化影響可控。收報0.57元，跌3.39%。

新世界（0017）擬再融資金額據報約四成獲銀行承諾，涉資逾350億元。收報4.71元，升2.17%。

碧桂園（2007）關鍵銀行據報仍未加入境外債務重組協議。收報0.385元，跌1.28%。

華置（0127）商場出新App及獎賞吸消費者，出500萬元重賞。收報1.31元，跌3.68%。

百果園（2411）就建議實行H股全流通向中證監備案。收報1.45元，跌0.68%。

三一重裝首季多賺23%，收入升15%。（0631）收報6.33元，升8.21%。

理想汽車（2015）首季純利升10%至6.5億元人幣遜預期，毛利率略降至20.5%。收報113.7元，升5.08%。

百濟神州（6160）料下半年在港新增兩適用症用藥，2030年推4個創新藥品。收報151.2元，升1.54%。

和記電訊（0215）：5.5G部署如「加料餸」先應用於人流密集的地區。收報0.96元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見12.3元，收報12.22元，升2.86%；金貓銀貓（1815）創上市新高，見3元，收報2.85元，跌0.7%；貝克微（2149）創上市新高，見59.55元，收報56.5元，升13%；德康農牧（2419）創上市新高，見72.5元，收報70.3元，升11.15%；順豐控股（6936）創上市新高，見41.8元，收報41.15元，跌1.32%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1122.05元，收報1122.05元，升0.11%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1081.95元，收報1081.95元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.6元，收報1098.5元，升0.01%；恒生招商一三美債（3436）創上市新高，見78.44元，收報78.44元，升0.13%；TAI CHEUNG HOLD（0088）創52周高，見3.3元，收報3.19元，跌0.62%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見5.13元，收報5元，升0.2%；招商局港口（0144）創52周高，見15.38元，收報15.22元，升0.26%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.92元，收報1.91元，升10.4%；山高控股（0412）創52周高，見12.12元，收報11.86元，升1.89%；梧桐國際（0613）創52周高，見1.03元，收報1.03元，升5.1%；聯康生物科技集團（0690）創52周高，見0.09元，收報0.089元，升3.49%。

破頂指數成份股包括，石藥（1093）創52周高，見8.56元，收報8.02元，升5.25%；中生製藥（1177）創52周高，見4.52元，收報4.46元，升0.9%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括中國鑄晨８１（0810）低見0.13元，收報0.13元，跌1.52%；聲通科技（2495）低見101.9元，收報102.4元，跌30.67%；遠洋集團（3377）低見0.102元，收報0.103元，跌4.63%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見10元，收報10.32元，跌4.8%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.73元，收報0.73元，跌1.35%；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.03元，跌0.98%；嬴集團（0397）低見0.058元，收報0.06元，跌1.64%；泛亞環保（0556）低見0.3元，收報0.3元，跌1.64%；非凡領越（0933）低見0.32元，收報0.32元，跌1.54%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.015元，跌6.25%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；瑛泰醫療（1501）低見24.7元，收報24.8元，升0.2%；中國前沿科技集團（1661）低見0.57元，收報0.57元，跌3.39%；晨訊科技（2000）低見0.3元，收報0.305元，跌3.17%。

異動股

上升異動股，包括，華音國際控股（0989）收報0.71元，升111.94%；創業集團控股（2221）收報0.053元，升39.47%；中國抗體－Ｂ（3681）收報1.49元，升22.13%；世紀集團國際（2113）收報0.055元，升19.57%；威揚酒業控股（8509）收報0.58元，升17.17%；博安生物（6955）收報11.68元，升16.8%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.58元，收報0.56元，升15.46%；精技集團（3302）收報0.129元，升15.18%；大禹金融（1073）收報0.115元，升15%；中國碳中和（1372）收報1.68元，升14.29%。

下跌異動股，包括，聲通科技（2495）創上市新低，見101.9元，收報102.4元，跌30.67%；中國數字視頻（8280）收報0.056元，跌17.65%；世紀娛樂國際（0959）收報0.7元，跌15.66%；新都酒店（8315）收報0.154元，跌14.44%；手回（2621）創上市新高，見7.5元，收報6.92元，跌14.36%；安域亞洲（0645）收報0.127元，跌14.19%；眾安在綫（6060）收報18.08元，跌14.11%；朗詩（0106）收報0.013元，跌13.33%；長久股份（6959）收報6.59元，跌13.29%。

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