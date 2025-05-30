胡桃資本（0905）公布，公司執行董事兼控股股東蒙品文與公司的直接全資附屬庫朗控股訂立餽贈契據。根據餽贈契據，蒙品文不可撤銷且無條件地向庫朗轉移、轉易及轉讓1.7億個Army of Fortune Gem （ AFG）代幣、58億個Frog Defense （ FOFO）代幣，及10個比特幣（BTC）。該餽贈供其絕對使用。
根據餽贈契據，在任何情況下，將不會有應付代價，庫朗不會就該捐贈對蒙品文承擔義務（包括但不限於還款義務）。除庫朗成為該餽贈的擁有者外，庫朗不會就該捐贈承擔任何其他權利或義務。
蒙品文為胡桃資本的控股股東，並透過領華投資持有公司已發行股份總額的約56%權 益 。今次蒙餽贈的AFG代幣目前於多家加密貨幣交易所交易，包括Bybit、KuCoin及Mudrex；而FOFO代幣目前於BingX加密貨幣交易所交易。BTC則在大多數加密貨幣交易所廣泛交易。
集團打算將該餽贈作為儲備金保留，並可能在適當的時候套現。集團不會就該捐贈確認入賬任何收入。該餽贈將由集團持作資本增值，因此將在公司財務報表內視為無形資產。
比特幣價格暫報10.6萬美元，按今次胡桃資本獲贈的10個比特幣計劃，即獲贈達106萬美元（約826.8萬港元）
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