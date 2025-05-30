根據餽贈契據，在任何情況下，將不會有應付代價，庫朗不會就該捐贈對蒙品文承擔義務（包括但不限於還款義務）。除庫朗成為該餽贈的擁有者外，庫朗不會就該捐贈承擔任何其他權利或義務。

蒙品文為胡桃資本的控股股東，並透過領華投資持有公司已發行股份總額的約56%權 益 。今次蒙餽贈的AFG代幣目前於多家加密貨幣交易所交易，包括Bybit、KuCoin及Mudrex；而FOFO代幣目前於BingX加密貨幣交易所交易。BTC則在大多數加密貨幣交易所廣泛交易。

集團打算將該餽贈作為儲備金保留，並可能在適當的時候套現。集團不會就該捐贈確認入賬任何收入。該餽贈將由集團持作資本增值，因此將在公司財務報表內視為無形資產。

比特幣價格暫報10.6萬美元，按今次胡桃資本獲贈的10個比特幣計劃，即獲贈達106萬美元（約826.8萬港元）

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