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半日沽空金額增12% 恒生中國企業沽空增169%

大市半日沽空金額178.23億元，較上日增加12.87%，沽空金額佔大市成交比率為14.99%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）26.04億元，較上日增加169%，上日流通股份減4%或1481.56萬個，至3.54億個，是5月28日後最少，當日達3.69億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.06%或400萬個，至61.28億個，是5月28日後最少，當日達61.32億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.92%或7900萬個，至84.71億個，是5月28日後最少，當日達85.5億個。

沽空增幅最多的股份為，國銀金租（1606）增加10200%，至24.92萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏比特幣（3042）減少99.82%，至2634元。

藍籌當中，沽空比率最高的是百威（1876）沽空比率53.58%。科指股沽空比率最高的是金蝶（0268）沽空比率31.97%。

其餘請看附圖。

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