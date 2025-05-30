財經事務及庫務局局長許正宇在出訪加拿大期間表示，香港與加拿大有很大的合作空間，更可共同構建連接東西方的金融走廊。
許正宇指出，香港1月獲納入為倫敦金屬交易所全球倉庫網絡，短短4個月內已有7個認可倉庫獲批准成立，可服務全球基礎金屬貿易商和相關企業。
他續稱，香港正全力拓展金融價值鏈，包括在港打造國際黃金交易市場和建立大宗商品交易生態圈，而加拿大在全球黃金市場佔據重要地位，多倫多證券交易所是全球礦業公司的主要證券交易所，相信香港與加拿大有很大合作空間，可共同構建連接東西方的金融走廊。
許又稱，香港會繼續在有自身優勢的領域，包括股票、基金和資產及財富管理，以及具新增長機會的範疇，例如綠色及可持續金融和Web3發展等推動一系列措施，推動金融巿場高質量發展。
此外，許與聯邦參議員會面時提到，惠譽、標普及穆迪三家評級機構最近一致給予香港「穩定」的評級展望，反映香港在全球經濟和金融不確定性增加時，具備穩定前行的韌性，強調香港高效政策機制和穩健的金融巿場，在當前全球政經環境不確定格局下，是加拿大可靠的合作伙伴。
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