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百度據報起訴小米等不正當競爭 下月將於上海開庭

內地傳媒引述天眼查法律訴訟信息報道，北京百度網訊科技有限公司與上海宜誼信息科技有限公司、小米科技有限責任公司相關不正當競爭糾紛案件新增開庭公告，原告為北京百度網訊科技有限公司，該案件將於6月13日在上海市青浦區人民法院開庭審理。

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