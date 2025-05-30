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致同：首季港上市公司交易活動按年跌24% 地緣政治下觀望情緒濃

致同（香港）會計師事務所發表《買賣協議研究報告2025》，香港買賣協議活動在今年初顯現放緩跡象，從去年同期交易量67宗，按年跌約24%至今年首季的51宗。致同預期，今年全年企業交易宗數或錄得單位數跌幅，反映市場觀望情緒持續升溫。

致同香港諮詢主管合夥人湯飈表示，首季下滑情况可預示，今年商業活動前景可能轉趨審慎，於地緣政治風險及關稅政策引發的不確定性下，許多企業正通過剝離非核心業務來確保核心運營資金充裕，預計全年企業買賣交易宗數，將錄得單位數按年跌幅。

致同表示，去年港上市公司買賣協議宗數為250宗，較2023年的229宗按年增9%，結束自2021年以來連續三年的跌勢，主要受到資產收購（包括船舶與飛機等）活動增加、材料與能源行業的業務出售交易增多推動，而交易活動增加受惠於內地與香港利率下行，以及市場對綠色能源轉型的日益重視。

致同指出，經濟前景不明朗下，企業採取更加謹慎的收購策略，更為傾向收購較小比例的股權交易。收購整個業務的買家比例，由2023年的48%降至去年的36%，而收購49%或以下股權的交易佔比則，則由同期的從32%攀升至48%。

致同香港諮詢總監黃景賽稱，去年有71%的企業交易對價超過被收購目標的資產淨值，較2023年按年跌5個百分點，或反映出投資者信心減弱及出售意願迫切。

按交易的行業分類計，致同稱房地產與建築行業買賣協議佔據市場主導地位，房地產與建築行業的資產出售宗數按年大增75%，主要源於賣方面臨的流動性壓力。工業板塊企業交易數量則按年大跌75%，逆轉2023年的激增的情况，更回落至2022年水平。

湯飈展望，反壟斷與數據私隱審查趨嚴，疊加美國關稅政策及地緣政治不穩定因素，預計將導致盡職調查流程更趨複雜、審核週期延長，及交易估值波動加劇，並抑制跨境交易活動，預計今年全年企業買賣交易宗數，將錄得單位數按年跌幅，但利率下調，將改善市場流動性並降低融資成本，利好下半年交易市場。

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