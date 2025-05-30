文章日期：2025年5月30日 15:40
內地傳媒報道，中國汽車工業協會整理內地海關總署數據顯示，4月汽車商品進出口總額230.9億美元，按月增長6.8%，按年下降2.2%。4月進口金額37億美元，按月增長6.3%，按年下降28.6%，出口金額193.9億美元，按月增長6.9%，按年增長5.3%。
今年首4個月，內地汽車商品累計進出口總額為818.8億美元，按年下降5.2%。其中進口金額132.7億美元，按年下降34.5%；出口金額686.1億美元，按年增長3.7%。
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