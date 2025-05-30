Visa認為，於不久的將來，消費者可授權AI智能代理（AI Agent），代為瀏覽、挑選、購買及管理各項事務。

Visa亞太區產品及解決方案主管TR Ramachandran表示，相信AI Agent於商務活動的角色將變得更為重要，無論於網上訂餐等日常消費交易，還是搶購活動門票或預訂旅遊行程等較複雜的交易，均可透過將AI技術和Visa值得信賴的支付基礎設施結合，而Visa正在為消費者、商戶及企業提供無縫，及安全且更優質的支付體驗。

於穩定幣方面，Visa表示，透過Visa Tokenised Asset Platform（VTAP），Visa為合作夥伴提供發行和管理、與法定貨幣掛鈎的代幣平台，並實現公有鏈和私有鏈的互聯互通，進一步支持可編程金融、代幣化資產交易及跨境資金流通。Visa計劃，於今年稍後及至2026年，擴大VTAP的合作夥伴網絡。

Visa續稱，公司於亞太區中，正與DCS Singapore、DTC Pay 及StraitsX合作，支援透過受監管的基礎設施轉換的穩定幣支付卡產品。

Visa表示，公司正進一步擴展穩定幣的應用，推出與穩定幣連結的支付卡，結算和可編程貨幣。Visa解釋，穩定幣連結的支付卡提供進出通道（On and off-Ramps），讓用戶可以透過Visa憑證，以法定貨幣購買穩定幣，並在接受Visa的商戶網絡中以穩定幣付款。

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