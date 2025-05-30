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百度：旗下蘿蔔快跑將進軍東南亞市場

百度（9888）正力推自動駕駛業務蘿蔔快跑出海，3月時曾公佈將在杜拜部署1000台無人車，也有消息指蘿蔔快跑不久後將進軍歐洲市場。而最新該公司智能駕駛事業群歐洲及中東地區總經理張亮披露，蘿蔔快跑將進軍東南亞市場，不過未透露具體時間表。

路透引述一場行業會議消息指，百度智能駕駛事業群歐洲及中東地區總經理張亮於相關活動上透露，該公司計劃進軍歐洲和東南亞市場，但並未透露具體時間表。

據報張亮同時表示，今年是蘿蔔快跑正式走出中國市場的第一年，公司有信心在海外取得良好成績。

內地本土市場之外，目前蘿蔔快跑已於本港試運行，該公司早前曾證實將於杜拜部署無人車，此外本月月中也有消息指百度將在歐洲測試蘿蔔快跑相關業務，有機會在瑞士、土耳其營運。

而關於東南亞市場，有指新加坡可能是蘿蔔快跑的下一個出海目標地。事緣今年3月時新加坡副總理王瑞傑曾前往百度 無人駕駛測試基地Apollo park，與李彥宏會談，並在北京高峰時段的開放道路上試乘蘿蔔快跑第六代無人駕駛汽車，而當時王瑞傑在試乘後曾表示，歡迎蘿蔔快「跑來」新加坡。

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