港股亦見兩周最大跌幅，恒指、國指跑輸亞股，恒指更見一周新低，恒指、科指失守多條主要平均線。大市成交金額增至2715億，創兩周高。北水流入增1.2倍，至96億，北水交易成交額反而降4%，佔香港市場成交額降至17%，見7個月低。

全周計，恒指、國指終止6連升，科指連跌兩周，跌幅齊見1個月最多。恒指、國指本周表現最佳的是石藥（1093），累升22.36%，而表現最差的是比亞迪（1211），累跌15.56%。科指則分別是快手（1024），累升9.33%，及金山軟件（3888），累跌12.57%。

全月計，三大指數均上升，升幅是2月後最大。

恒指今早低開233點，高位跌198點，低位跌410點，高低波幅212點。上升股份比例為26.23%，下跌為40.97%，無升跌為32.79%。

恒指收市跌283點或1.2%，報23289點，大市成交金額2715億元，較上日增加19.71%，是5月12日3224.26億元成交後最多；國指跌127點或1.49%，報8432點。恒生科技指數收報5170點，跌2.48%。

藍籌股成交金額1476.36億元，佔大市成交54.37%；科指成份股成交金額899.7億元，佔大市成交33.13%；國指成份股成交金額1316.69億元，佔大市成交48.49%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.18%，至122.36億元，佔大市成交4.5%。牛熊證成交金額52.76億元，減少41.86%；窩輪成交金額69.59億元，減少12.57%。

藍籌20隻升，61隻下跌，2隻無升跌。石藥（1093）升6.3%，收報8.1元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌6.7%，收報135.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報112.3元，升3.79%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報31.15元，跌6.03%。

恒指跌穿10天線(23477.33點)、20天線(23268.64點)。科指跌穿10天線(5239.89點)、20天線(5258.48點)、50天線(5243.74點)、100天線(5179.84點)。

北水南下合計淨流入96.47億元，較上日增加120.15%，淨流入金額是5月27日119.75億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入295.82億元，對上一次連續4日淨流入是5月21日。北水本月累計流入456.17億元，按月減少72.63%，金額是2024年9月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）948.53億元，較上日減4.19%，佔香港市場成交額由上日的21.82%減至17.46%，是2024年11月25日後收市新低，當日報15.32%。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多1.74%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見23163.22點，是5月19日23059.89點後最低。收市報23289.77點，是5月28日後收市新低，當日報23258.31點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.96%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.56%。低見5145.07點，是5月27日5102.18點後最低。收市報5170.43點，是5月26日後收市新低，當日報5157.65點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.05%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見8384.54點，是5月27日8381.99點後最低。收市報8432.02點，是5月13日後收市新低，當日報8386.21點。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累跌1.32%或311點，跌幅是4月11日後最大，當時收市跌幅為8.47%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升22.36%，其次為快手（1024）及中生製藥（1177），分別升9.33%及6.46%。而表現最差的是比亞迪（1211），累跌15.56%，其次為吉利（0175）及東方海外（0316），分別跌13.2%及7.91%。

國指本周累跌1.77%或151點，跌幅是4月11日後最大，當時收市跌幅為7.35%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升22.36%，其次為快手（1024）及農夫山泉（9633），分別升9.33%及4.92%。而表現最差的是比亞迪（1211），累跌15.56%，其次為吉利（0175）及紫金（2899），分別跌13.2%及6.52%。

科指本周累跌1.46%或76點，跌幅是4月11日後最大，當時收市跌幅為7.77%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是3月21日；本周表現最佳的是快手（1024），累升9.33%，其次為同程旅行（0780）及華虹半導體（1347），分別升8.05%及2.6%。而表現最差的是金山軟件（3888），累跌12.57%，其次為比亞迪電子（0285）及蔚來（9866），分別跌7.57%及6.49%。

1個月表現

恒指本月累升5.29%或1170點，升幅是2月28日後最大，當時收市升幅為13.43%；本月表現最佳的是石藥（1093），累升32.14%，其次為東方海外（0316）及銀娛（0027），分別升24.52%及18.44%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌14.42%，其次為中芯國際（0981）及阿里健康（0241），分別跌13.54%及10.12%。

國指本月累升4.41%或355點，升幅是2月28日後最大，當時收市升幅為14.02%；本月表現最佳的是石藥（1093），累升32.14%，其次為理想（2015）及招商銀行（3968），分別升17.9%及15.19%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌14.42%，其次為中芯國際（0981）及蒙牛（2319），分別跌13.54%及8.96%。

科指本月累升1.63%或83點，升幅是2月28日後最大，當時收市升幅為17.88%；本月表現最佳的是騰訊音樂－ＳＷ（1698），累升27.9%，其次為理想（2015）及網易（9999），分別升17.9%及14.19%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌13.54%，其次為金山軟件（3888）及華虹半導體（1347），分別跌13.47%及10.86%。

午後消息股表現

百度（9888）據報起訴小米等不正當競爭 下月將於上海開庭。收報81.65元，跌3.71%。

小米（1810）收報50.95元，跌1.45%。

今早及隔晚消息股表現

新世界（0017）以Victoria Dockside為抵押 尋求156億港元銀團貸款。新世界物業銷售增至近250億元 達全年目標逾95%。收報4.79元，升3.9%。

匯控（0005）發行20億美元永久後償或有可轉換證券。收報92.45元，升0.22%。

石藥集團（1093）磋商潛在交易 或達約50億美元。創52周高，見8.56元，收報8.1元，升6.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國新零售供應鏈（3928）收報1.79元，升0.56%。

正道集團（1188）停牌。

創陞控股（2680）收報1.96元，升14.62%。

集海資源（2489）收報1.62元，升1.89%。

速騰聚創（2498）收報34.3元，跌4.46%。

手回（2621）上市，定價8.08元。創上市新高，見7.5元，收報6.61元，跌18.19%。

世城系三公司股價大升，富豪仍洽售英國倫敦物業。（0355）收報0.057元，跌1.72%。

金山（0040）旗下GP工業扭虧轉賺1.42億元，料關稅變化影響可控。收報0.59元，無升跌。

新世界（0017）擬再融資金額據報約四成獲銀行承諾，涉資逾350億元。收報4.79元，升3.9%。

碧桂園（2007）關鍵銀行據報仍未加入境外債務重組協議。收報0.385元，跌1.28%。

華置（0127）商場出新App及獎賞吸消費者，出500萬元重賞。收報1.31元，跌3.68%。

百果園（2411）就建議實行H股全流通向中證監備案。收報1.62元，升10.96%。

三一重裝首季多賺23%，收入升15%。（0631）收報6.33元，升8.21%。

理想汽車（2015）首季純利升10%至6.5億元人幣遜預期，毛利率略降至20.5%。收報112.3元，升3.79%。

百濟神州（6160）料下半年在港新增兩適用症用藥，2030年推4個創新藥品。收報150.5元，升1.07%。

和記電訊（0215）：5.5G部署如「加料餸」先應用於人流密集的地區。收報0.95元，跌1.04%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見12.36元，收報12.22元，升2.86%；金貓銀貓（1815）創上市新高，見3元，收報2.78元，跌3.14%；貝克微（2149）創上市新高，見59.55元，收報56.8元，升13.6%；豐城控股（2295）創上市新高，見4元，收報4元，升19.4%；德康農牧（2419）創上市新高，見73.3元，收報72.2元，升14.15%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見27.5元，收報26.9元，升4.67%；順豐控股（6936）創上市新高，見41.8元，收報40.9元，跌1.92%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9303.75元，收報9303.7元，升0.12%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1122.05元，收報1122.05元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見926.4元，收報926.4元，升0.06%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1081.95元，收報1081.95元，升0.03%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見72.4元，收報72.34元，升0.36%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.6元，收報1098.6元，升0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8615.35元，收報8615.35元，升0.07%；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.405元，收報5.405元，升0.28%；恒生招商一三美債（3436）創上市新高，見78.44元，收報78.4元，升0.08%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1185.85元，收報1185.85元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1059.3元，收報1059.3元，升0%；廸生創建（0113）創52周高，見6.92元，收報6.92元，升0.14%；鷹君（0041）創52周高，見14.04元，收報13.86元，無升跌；TAI CHEUNG HOLD（0088）創52周高，見3.3元，收報3.2元，跌0.31%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見5.13元，收報4.98元，跌0.2%；迪生創建（0113）創52周高，見6.92元，收報6.92元，升0.14%；招商局港口（0144）創52周高，見15.38元，收報15.16元，跌0.13%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.93元，收報1.92元，升10.98%。

破頂指數成份股包括，石藥（1093）創52周高，見8.56元，收報8.1元，升6.3%；中生製藥（1177）創52周高，見4.52元，收報4.45元，升0.68%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括中國鑄晨８１（0810）低見0.126元，收報0.126元，跌4.55%；透雲生物（1332）低見0.083元，收報0.084元，跌5.62%；聲通科技（2495）低見101.9元，收報113.8元，跌22.95%；遠洋集團（3377）低見0.102元，收報0.104元，跌3.7%；華星控股（8237）低見0.142元，收報0.143元，跌4.67%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見10元，收報10.2元，跌5.9%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.7元，收報0.7元，跌5.41%；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.08元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；嬴集團（0397）低見0.058元，收報0.063元，升3.28%；泛亞環保（0556）低見0.3元，收報0.31元，升1.64%；CNT GROUP（0701）低見0.211元，收報0.211元，無升跌；非凡領越（0933）低見0.315元，收報0.315元，跌3.08%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；超智能控股（1402）低見0.166元，收報0.17元，跌5.03%。

異動股

上升異動股，包括，華音國際控股（0989）停牌；中天順聯（0994）收報0.244元，升41.86%；創業集團控股（2221）收報0.053元，升39.47%；福田股份（8196）收報0.68元，升25.93%；慕尚集團控股（1817）收報0.39元，升25.81%；僑雄國際（0381）收報0.68元，升23.64%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.06元，升22.45%；中國抗體－Ｂ（3681）收報1.48元，升21.31%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.179元，升20.13%；華鼎控股（3398）收報0.122元，升19.61%；豐城控股（2295）創上市新高，見4元，收報4元，升19.4%。

下跌異動股，包括，聲通科技（2495）創上市新低，見101.9元，收報113.8元，跌22.95%；首控集團（1269）收報0.038元，跌20.83%；手回（2621）創上市新高，見7.5元，收報6.61元，跌18.19%；時代環球集團（2310）收報0.023元，跌17.86%；中國數字視頻（8280）收報0.056元，跌17.65%；安域亞洲（0645）收報0.123元，跌16.89%；世紀金花（0162）收報0.054元，跌14.29%；新都酒店（8315）收報0.155元，跌13.89%；百得利控股（6909）收報0.5元，跌13.79%；綠色經濟（1315）收報0.094元，跌13.76%；中華國際（1064）收報0.038元，跌13.64%。

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