太古城中心宣布，將於6月6日至8月3日與NBA香港合作舉辦名為《Live the Game!》的主題活動，結合展覽、互動遊戲及直播賽事等元素，迎接2025年NBA總決賽。

活動分為兩個階段進行。首階段由6月6日至23日，商場二樓中庭及中橋將設置多個籃球主題互動區，包括「NBA總決賽高光時刻」展板、「球隊標誌打卡牆」及模擬「總決賽球員更衣室」。現場亦設有「NBA期間限定展覽館」，展示球星簽名裝備、比賽用球、場刊，以及歐布萊恩總冠軍獎盃等收藏品。活動期間亦會透過大型LED屏幕重播總決賽賽事及精華片段，並於指定日子直播比賽。

互動體驗方面，包括「籃球穿針挑戰」和「籃球版連環四子棋」等，參加者有機會獲得NBA主題小禮品。此外，商場設有期間限定店，將發售NBA ATELIER服裝商品及2025年分區決賽與總決賽限定T恤。

第二階段活動將於6月28日至8月3日舉行，活動場地將轉化為小型籃球場及籃球挑戰嘉年華，LED屏幕亦將用作互動遊樂用途。

顧客如為LIVE+會員，於太古城中心及指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，可換領Cityplaza x NBA限量籃球鎖匙扣及商戶電子禮券。

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