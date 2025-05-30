老虎國際（美：TIGR）公布首季未經審計財務數擬，受惠於首季總交易額按年勁升1.55倍至2175億美元，季內非通用會計準則（non-GAAP）淨利潤按年飈1.45倍至3600萬美元（約2.8億港元），創單季的歷史新高，按季亦升18%。老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，截至首季尾，大中華客戶總資產按季升逾兩成，其中香港地區新入金客戶，平均淨入金逾3萬美元。
老虎國際稱，首季收入按年升55%至1.23億美元，當中佣金收入按年大升1.1倍至5831萬美元，利息相關收入按年升21%至5637萬美元。
開戶及客戶資產方面，老虎國際首季全球開戶數新增7.7萬，按年升近五成，全球總開戶數達253萬。首季客戶淨入金達34億美元。客戶總資產按年升近四成至459億美元，創歷史新高，按季亦升近一成。
老虎國際表示，於香港業務方面，港首季港股交易訂單量和交易金額，分別按季升52%及78%。港股期權業務交易訂單量和金額，分別按季爆升7倍和10倍。老虎稱，老虎證券（香港）於港正式推出加密貨幣提存幣服務，投資者可通過老虎交易平台一站式管理比特幣（BTC），及以太坊（ETH）等主流加密貨幣。
老虎國際續指，整體首次公開招股（IPO）申購業務於首季持續強勁增長，期內申購人數按年升近11倍，申購金額按年颷近800倍，按季亦增長近13倍。老虎指出，於蜜雪集團（2097）港股IPO項目中突破千億港元申購額，創下歷史新高。
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