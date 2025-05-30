CNBC及《華爾街日報》當地時間昨日（29日）報道，SEC當日與幣安、趙長鵬的律師達成聯合撤案協議，並提交至華盛頓特區聯邦法院。

法院文件顯示，SEC是以「裁決實體權利受影響的駁回起訴」（dismissal with prejudice）作為理據撤案，意味着SEC不能以後以同一訴因或請求再次起訴幣安及創辦人趙長鵬。

SEC方面表示，撤訴是行使自由裁量權和進行政策考量的適當決定，但並不代表其對其他加密貨幣訴訟的立場。

而幣安在社交媒體X發文稱，加密貨幣事業取得巨大勝利，並感謝SEC主席阿特金斯（Paul Atkins）和美國總統特朗普讓美國的創新重回正軌。

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