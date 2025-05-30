美國證券交易委員會（SEC）原於2023年指控全球最大加密貨幣交易所幣安與其創辦人趙長鵬涉誇大交易量、挪用用戶資金，並在監督控制方面誤導投資者。而最新SEC已於5月29日撤銷對幣安及趙長鵬的民事訴訟。
CNBC及《華爾街日報》當地時間昨日（29日）報道，SEC當日與幣安、趙長鵬的律師達成聯合撤案協議，並提交至華盛頓特區聯邦法院。
法院文件顯示，SEC是以「裁決實體權利受影響的駁回起訴」（dismissal with prejudice）作為理據撤案，意味着SEC不能以後以同一訴因或請求再次起訴幣安及創辦人趙長鵬。
SEC方面表示，撤訴是行使自由裁量權和進行政策考量的適當決定，但並不代表其對其他加密貨幣訴訟的立場。
而幣安在社交媒體X發文稱，加密貨幣事業取得巨大勝利，並感謝SEC主席阿特金斯（Paul Atkins）和美國總統特朗普讓美國的創新重回正軌。
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