內房遠洋集團（3377）公布，由全資附屬遠洋控股發行的境內公司債券「H18遠洋1」在截至今日公告出具日，由於遠洋控股流動性緊張仍未緩解，遠洋控股將在寬限期內積極籌措資金，爭取妥善解決相關債務問題，切實保障投資者權益，具體情況將另行公告。
在今年5月9日，公司曾披露「H18遠洋1」應於3月2日兌付的5%剩餘本金（即本金兌付金額7,500萬元人民幣）、應於2025年6月2日兌付的10%剩餘本金（即本金兌付金額1.5億元），調整至2025年8月19日兌付。
公司其後於4月召開遠洋控股的債券持有人會議，審議通過了《關於調整「H18遠洋1」本息兌付安排等事項的議案》。根據《展期議案》及其決議，遠洋控股應於《展期議案》通過後30個交易日內兌付本期債券剩餘本金的0.3%。
另外，「H18遠洋1」設有本息兌付日連續30個交易日的寬限期。如遠洋控股在寬限期內完成足額兌付或得到債券持有人會議相關豁免，則不構成相關債券的違約。為避免疑義，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息等。
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