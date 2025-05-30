邱達根亦現任醫院管理局成員、香港理工大學顧問委員會委員，以及廣州南沙新區香港服務中心首席聯絡官。

另外，在公司提名委員會的建議下，委任楊帆及王征擔任執行董事﹔楊帆為商湯聯合創始人，自2014年11月起擔任公司副總裁，為高級管理層成員之一，主要負責公司戰略規劃及企業發展；尤其是主要負責集團的人工智能基礎設施，即商湯大裝置。加入商湯前，楊帆於2006年7月至2014年11月擔任微軟（中國）研究級軟件開發工程師。

王征則自2019年5月起擔任公司首席財務官，亦是公司創新業務群組負責人及香港公司總經理，主要負責整體財務等部門的規劃及管理。他在加入商湯前，於2008年5月至2018年12月就職於銀湖資本，最後職務為董事總經理和大中華地區主管，主要負責科技與科技驅動行業的私募股權投資。

其他報道

吉利汽車4.2億人幣增持星驅科技股權至逾41%

本港4月存款總額破18萬億元 按年升9%

無紙證券市場明年初生效 港交所：證券至2030年分批過渡

金管局：提防偽冒總裁余偉文社交媒體帳戶 已就事件報警

美國證交會撤銷對幣安及其創辦人趙長鵬訴訟

老虎國際首季non-GAAP淨利潤升1.45倍 賺2.8億元創單季新高

《Baby Shark》製作公司申請南韓上市 料股東不賣舊股

太古城中心推NBA主題活動 展示限量版球星簽名裝備及比賽用球等

GIC減持中國鐵塔

Silchester減持TVB

全日沽空金額增9% 比率降至13% 恒生中國企業沽空增32%

標普下調吉利控股及吉利汽車評級展望至「負面」

百度：旗下蘿蔔快跑將進軍東南亞市場

港元見20個月最弱 恒指跌283點 成交兩周高 北水佔港股比例7個月低

金管局：4月H按貸款佔比升至91.8% P按佔比降至2.3%

比亞迪：「汽車圈恒大」根本不存在 已向國家有關部門反映

首季內地地產發展商2隻債券違約 按年減80%

港交所交收費調整將於6月30日生效

中國4月汽車出口額194億美元 按年升5.3%

Visa伙騰訊、螞蟻國際及Grab合作探索AI商務發展

致同：首季港上市公司交易活動按年跌24% 地緣政治下觀望情緒濃

百度據報起訴小米等不正當競爭 下月將於上海開庭

科大商學院成立技術與商業生態研究中心 研究AI商業應用

許正宇：香港與加拿大可共建連接東西方的金融走廊