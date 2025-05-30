商湯（0020）公布，委任科技創新功能組別的立法會議員、香港貿發局資訊及通訊科技服務委員會主席邱達根為獨立非執行董事，以及董事會轄下審計委員會、企業管治委員會及提名委員會各自的成員，即日（5月30日）起生效。
邱達根亦現任醫院管理局成員、香港理工大學顧問委員會委員，以及廣州南沙新區香港服務中心首席聯絡官。
另外，在公司提名委員會的建議下，委任楊帆及王征擔任執行董事﹔楊帆為商湯聯合創始人，自2014年11月起擔任公司副總裁，為高級管理層成員之一，主要負責公司戰略規劃及企業發展；尤其是主要負責集團的人工智能基礎設施，即商湯大裝置。加入商湯前，楊帆於2006年7月至2014年11月擔任微軟（中國）研究級軟件開發工程師。
王征則自2019年5月起擔任公司首席財務官，亦是公司創新業務群組負責人及香港公司總經理，主要負責整體財務等部門的規劃及管理。他在加入商湯前，於2008年5月至2018年12月就職於銀湖資本，最後職務為董事總經理和大中華地區主管，主要負責科技與科技驅動行業的私募股權投資。
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