國泰航空（0293）今天宣布，與中國石化（0386）簽訂協議，為國泰於香港國際機場出發的部份航班，加注由中石化生產並與傳統航空燃油混合的可持續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱 SAF）。
國泰航今年4月於香港國際機場，為航班加注由中石化鎮化生產的一批可持續航空燃油。這批可持續航空燃油的原材料為廢棄食油，採用了加氫處理酯與脂肪酸（HEFA）技術生產，為該公司首批運送至香港使用的可持續航空燃油，已獲國際可持續發展與碳認證（ISCC )確認，全生命週期內可比傳統航油減少約80%的碳排放量。
國泰可持續發展部總經理張承恩表示，希望透過此次與中石化合作，支持更多國產可持續航空燃油的應用，減少對化石燃料的依賴。
去年，國泰航空亦先後於阿姆斯特丹機場和倫敦希斯路機場，採用兩批國產可持續航空燃油為航班加注。
其他報道
老虎國際首季non-GAAP淨利潤升1.45倍 賺2.8億元創單季新高
《Baby Shark》製作公司申請南韓上市 料股東不賣舊股
太古城中心推NBA主題活動 展示限量版球星簽名裝備及比賽用球等
全日沽空金額增9% 比率降至13% 恒生中國企業沽空增32%
港元見20個月最弱 恒指跌283點 成交兩周高 北水佔港股比例7個月低
金管局：4月H按貸款佔比升至91.8% P按佔比降至2.3%
致同：首季港上市公司交易活動按年跌24% 地緣政治下觀望情緒濃