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國泰於香港出發部分航班採用中石化可持續航空燃油

國泰航空（0293）今天宣布，與中國石化（0386）簽訂協議，為國泰於香港國際機場出發的部份航班，加注由中石化生產並與傳統航空燃油混合的可持續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱 SAF）。

國泰航今年4月於香港國際機場，為航班加注由中石化鎮化生產的一批可持續航空燃油。這批可持續航空燃油的原材料為廢棄食油，採用了加氫處理酯與脂肪酸（HEFA）技術生產，為該公司首批運送至香港使用的可持續航空燃油，已獲國際可持續發展與碳認證（ISCC )確認，全生命週期內可比傳統航油減少約80%的碳排放量。

國泰可持續發展部總經理張承恩表示，希望透過此次與中石化合作，支持更多國產可持續航空燃油的應用，減少對化石燃料的依賴。

去年，國泰航空亦先後於阿姆斯特丹機場和倫敦希斯路機場，採用兩批國產可持續航空燃油為航班加注。

 

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