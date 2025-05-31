港澳地區消費者也踴躍參與京東618，開門紅半小時，京東港澳地區成交額、訂單量按年增長均超7倍。其中，雪櫃、平板電視、洗衣機、冷氣機、顯卡等多品類成交額按年增長均超20倍，Apple、小米、美的、京東京造等品牌的產品備受香港顧客青睞，按年增長超過12倍。

海外消費者參與京東618的熱情同樣高漲。開門紅前20分鐘，京東全球售成交額按年增長超9倍，訂單量按年增長超3倍。其中，珠寶首飾類商品訂單量按年增長達16倍；數碼類商品成交額按年增長近4倍、家用電器類目成交額按年增長超3倍，電腦辦公類商品訂單量按年增長210%。新加坡用戶對來自中國的品質好物尤為青睞，訂單量按年增長超7.7倍。

5月30日晚上8時，618促銷開啟後，京東物流在內地全國400多城市的包裹正在配送，今年618期間，京東物流儲備了行業最多的，超10萬專業家電送裝工程師資源保障家電「送裝拆收」一體化末端配送服務。

京東指，京東直播整體訂單量按年增長超7倍，京東視頻訂單量按年增長近9倍，京東新品整體成交額按年增長6倍，新品增速最高的品類包括珠寶首飾、家用電器、電腦辦公、母嬰、家具等。

在京東618開啟的首小時，共有超500個家電家居品牌成交額同比增長超10倍，中國十大智能家電家居品牌同比增長超過500%，包括美的、海爾、小米等品牌成交額破億。同時，共有超過300個家電家居品牌的「閃電新品」銷售按年增長超過500%。