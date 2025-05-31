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美股三大指數個別發展 5月則升近4%至逾9% 金價油價偏軟

美國總統特朗普聲稱中國「徹底違反」了與美國的協議，市場擔憂貿易戰重燃，不過上月美國通脹數據放緩，市場表現波動。美股三大指數中僅道指微升0.1%，此外納指跌0.3%、標普500指數跌0.01%。不過全月計算，三大指數分別升近4%至逾9%，其中標指及納指均創2023年11月以來最大單月升幅。

當地時間周五（30日）收盤計，道指升54.34點或0.13%，收報42270.07點。標普500指數跌0.48點或不足0.01%，報5911.69點。納斯達克指數跌62.11點或0.32%，報19113.77點。

總計全周，道指累升1.6%，標指及納指亦分別升1.9%及2%。整個5月份，道指累升3.9%，標指升逾6%，納指更大升9.6%。

科技股方面，美股「神奇七俠」互別苗頭，其中Tesla（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDA）收跌約3%。蘋果（AAPL）、微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）升不足1%。此外亞馬遜（美：AMZN）、Alphabet（美：GOOGL）跌不足1%。

晶片股普遍下跌。AMD、超微電腦（美：SMCI）跌逾2%，台積電（美：TSM）曾跌3.3%，收市跌1.9%。

與此同時，熱門中概股普遍向下，納斯達克中國金龍指數跌2.69%，本月累漲1.7%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌超過4%，小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來（美：NIO）跌逾3%，阿里巴巴（美：BABA）跌逾2%，拼多多（美：PDD）、京東（美：JD）挫逾1%。

另外，恒指夜期失守23000點，收報22901點，跌285點，較昨日（30日）恒指收市23289點，低水389點。

股市之外，通脹數據穩定亦令美匯靠穩，美元指數微升0.05%，報99.33。此外金價走軟。現貨金收跌0.8%至每盎司3289.15美元。紐約期金則收跌0.9%，報每盎司3315.4美元。

至於油價，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）據報考慮每日增產多於41.1萬桶，英美期油價格均走低。其中倫敦布蘭特7月期油收報每桶63.9美元，跌25美仙或0.39%。7月紐約期油收報每桶60.79美元，跌15美仙或0.25%。

 