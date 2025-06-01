富衛積極拓展跨境醫療服務，近期更宣佈與新風天域集團開展策略夥伴合作，推出嶄新大灣區跨境醫療服務。而負責宣佈合作的兩間公司的重量級管理層，正是富衛董事會主席馬時亨及及新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松。
相信讀者對馬、梁都唔陌生，因為兩日曾是同屆政府管治團隊的財金官員，卸任後雙雙繼續在商界叱吒風雲。其實除了前同事的關係，馬時亨和梁錦松兩人本身是大學同學， 同樣是畢業於1973年的香港大學，兩人當年在大學一齊修讀經濟科，至今相識已有55年。向來風趣的馬時亨與梁錦松的握手時更打趣指，二人組合是「馬拉松」呢！
今次「馬拉松」在離開官場後再度攜手合作，一見面就閒話家常，真係老友重逢，分外熟絡。馬時亨更一盡地主之誼，帶梁錦松參觀「富衛尊尚商務中心」。位於尖沙咀北京道一號的「富衛尊尚商務中心」，是專為高端客戶及合作夥伴而設的專屬貴賓中心。馬時亨向梁錦松介紹該中心的270度維港景色，是觀賞煙花理想地點，邀請對方有機會可一齊睇煙花。
馬時亨更變身咖啡師，為梁錦松送上一杯「富衛尊尚商務中心」專有的FWD Celebrated Blend。富衛近期積極拓展跨境醫療服務，新風天域則早於2016年已在內地投資醫療服務，業務覆蓋全國92個城市，去年全年服務患者已超過1,200萬人次，旗下的和睦家醫療共設有10家實體醫院，1家互聯網醫院和24家門診中心和日間治療中心。今次雙方促成合作，可說是一拍即合，相信日後再擴大合作範圍的空間廣闊，值得期待。