相信讀者對馬、梁都唔陌生，因為兩日曾是同屆政府管治團隊的財金官員，卸任後雙雙繼續在商界叱吒風雲。其實除了前同事的關係，馬時亨和梁錦松兩人本身是大學同學， 同樣是畢業於1973年的香港大學，兩人當年在大學一齊修讀經濟科，至今相識已有55年。向來風趣的馬時亨與梁錦松的握手時更打趣指，二人組合是「馬拉松」呢！

今次「馬拉松」在離開官場後再度攜手合作，一見面就閒話家常，真係老友重逢，分外熟絡。馬時亨更一盡地主之誼，帶梁錦松參觀「富衛尊尚商務中心」。位於尖沙咀北京道一號的「富衛尊尚商務中心」，是專為高端客戶及合作夥伴而設的專屬貴賓中心。馬時亨向梁錦松介紹該中心的270度維港景色，是觀賞煙花理想地點，邀請對方有機會可一齊睇煙花。

馬時亨更變身咖啡師，為梁錦松送上一杯「富衛尊尚商務中心」專有的FWD Celebrated Blend。富衛近期積極拓展跨境醫療服務，新風天域則早於2016年已在內地投資醫療服務，業務覆蓋全國92個城市，去年全年服務患者已超過1,200萬人次，旗下的和睦家醫療共設有10家實體醫院，1家互聯網醫院和24家門診中心和日間治療中心。今次雙方促成合作，可說是一拍即合，相信日後再擴大合作範圍的空間廣闊，值得期待。