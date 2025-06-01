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David Webb：香港永遠不會死 冀續提升企業管治水平

知名股評人、財經網站Webb-site創辦人David Webb接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，「香港永遠不會死」，認為中國最還是會開放，否則經濟和民間壓力會逐漸累積；又指香港政府採取內地的中央計劃模式，投資大量資金到政府主導的基建項目，但通常「公眾與市場會較政府更懂得分配資本，我們連續幾任財政司長都不懂經濟，這是根本問題。」David Webb說。

David Webb指當年他自己是被香港的經濟活力及低稅制吸引而留下，成為香港人，這至今仍是香港的特點，對香港仍然樂觀，認為香港及中國長遠會變得更民主。

就特首李家超曾指，本港的金融監管體系健全，還提供既深且廣的資本市場，David Webb並不認同，認為本港股市的監管制度仍有很多改進空間，例如上市公司應公布季報，披露更多訊息，又應引入集體訴訟制度，讓小股東能一同起訴上市公司董事的不當行為。

現今港股的中資企業已佔八成，曾任港交所獨立非執董的David Webb指出，當年他已提倡不要過份依賴中資，20年後他覺得這更迫切，尤其在中美敵對之下，「我覺得令人遺憾的是，港交所和政府都沒有更努力，吸引區內其他國家來港上市」，「香港原本可以，而且現在仍可以成為更強的地區集資平台，能令它在生意上減少依賴內地」。

談到餘生，David Webb說趁還行走自如的時間到處旅遊，也希望今夏到倫敦參加兒子在牛津大學的畢業禮。他也打算給牛津捐贈一個基金，獎勵學士課程一年級成績優異的學生。「我還希望能撐到8月29日過60歲生日，等我能慶祝一下。」

他說，沒想過在英國度過最後的日子，因為已視香港為家，也認為在這裏得到更好的治療，「我大半生都在這裏過，這當然是我選擇的，我完全可以離開。」

「我在這裏結識我的妻子，這裏是她的家，是我的家。」