美股個別發展，港股ADR跌140點或0.6%，報23149點，即月恒指夜期跌285點，報22901點，夜期低水389點。內地假期，南北水休市。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.28%，折合報492.33元；阿里巴巴（9988）跌2.85%，折合報111.59元；美團（3690）跌1.78%，折合報135.55元；匯控（0005）升0.13%，折合報92.97元；建行（0939）升0.39%，折合報6.99元。
道期現跌0.245%；標期現跌0.29%；納期現跌0.4%。日本東證指數現跌0.84%；韓國KOSPI指數現升0.26%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.07%。
VIX指數隔晚跌3.18%或0.61點，報18.57點。
紐油現升2.23%或1.36美元，報62.15美元；布油現升2%或1.26美元，報64.04美元；金價現升0.58%或19.39美元，報3308.64美元；LME 銅期貨隔晚跌0.73%或70美元，報9498美元。比特幣現升0.51%或539.04美元，報105543.48美元；美國10年期債息現升0.4%或0.0177厘，報4.4181厘。
迪生創建（0113）最快今日公布業績。
OSL集團（0863）1500萬美元購印尼數字資產持牌公司 溢價3%配股支付。
中廣核（1164）控股股東減持。
安東油田（3337）分拆檢測業務A股上市已獲港交所同意。
比亞迪（1211）計劃明年下半年進軍日本「輕型車」市場，年底擴門市數目至100間。
蔚來（9866）5月交付量升13%至2.32萬輛。
小米（1810）汽車5月交付逾2.8萬輛，極氪銷量1.89萬輛。
理想汽車（2015）5月銷量增17%。
小鵬（9868）5月銷量按年升2.3倍。
京東（9618）：618促銷首小時，十大智能家電品牌成交額增5倍。
國泰（0293）於香港出發部分航班採用中石化可持續航空燃油。
商湯（0020）委任邱達根為獨立非執行董事，委楊帆及王征任執行董事。
新世界發展（0017）4隻永續債延遲還息，本金總額34億美元。
遠洋集團（3377）：境內債展期結束，將在寬限期內積極籌措資金。
吉利汽車（0175）4.2億人幣增持星驅科技股權至逾41%。標普下調吉利控股及吉利汽車評級展望至「負面」。
無紙證券市場明年初生效，港交所（0388）：證券至2030年分批過渡。
GIC減持中國鐵塔（0788）。
Silchester減持TVB（0511）。
百度（9888）：旗下蘿蔔快跑將進軍東南亞市場。
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