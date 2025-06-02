恒指今早低開246點或1.06%，報23043點，大市成交金額115億元；國指今早低開104點或1.25%，報8327點。恒生科技指數開市報5101點，跌1.33%。上升股份比例為3.69%，下跌為8.59%，無升跌為87.71%。
藍籌6隻升，65隻下跌，12隻無升跌。網易（9999）升1.52%，報193.6元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌4.45%，報24.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報193.6元，升1.52%；跌幅最大的是快手（1024）開市報51.8元，跌2.81%。
恒指跌穿20天線(23295.56點)。科指續低100天線(5186.17點)。
迪生創建（0113）最快今日公布業績。開市報6.89元，跌0.43%。
OSL集團（0863）1500萬美元購印尼數字資產持牌公司 溢價3%配股支付。開市報12.56元，升2.61%。
中廣核（1164）控股股東減持。開市報1.72元，無升跌。
安東油田（3337）分拆檢測業務A股上市已獲港交所同意。開市報1.1元，升0.92%。
比亞迪（1211）計劃明年下半年進軍日本「輕型車」市場，年底擴門市數目至100間。開市報381.2元，跌2.95%。
蔚來（9866）5月交付量升13%至2.32萬輛。開市報27.75元，跌1.25%。
濠賭股
新濠國際發展（0200）開市報3.35元，無升跌。
美高梅中國（2282）無成交，報11.14元。
澳博（0880）無成交，報2.32元。
永利澳門（1128）開市報5.28元，無升跌。
銀河娛樂（0027）開市報33.35元，跌0.15%。
金沙中國（1928）開市報15.64元，升1.43%。
小米（1810）汽車5月交付逾2.8萬輛，極氪銷量1.89萬輛。開市報50元，跌1.86%。
理想汽車（2015）5月銷量增17%。開市報110.3元，跌1.78%。
小鵬（9868）5月銷量按年升2.3倍。開市報75.15元，跌1.57%。
京東（9618）：618促銷首小時，十大智能家電品牌成交額增5倍。開市報127元，跌1.47%。
國泰（0293）於香港出發部分航班採用中石化可持續航空燃油。開市報10.52元，跌0.38%。
商湯（0020）委任邱達根為獨立非執行董事，委楊帆及王征任執行董事。開市報1.39元，跌0.71%。
新世界發展（0017）4隻永續債延遲還息，本金總額34億美元。無成交，報4.79元。
遠洋集團（3377）：境內債展期結束，將在寬限期內積極籌措資金。無成交，報0.104元。
吉利汽車（0175）4.2億人幣增持星驅科技股權至逾41%。標普下調吉利控股及吉利汽車評級展望至「負面」。開市報17.4元，跌1.25%。
無紙證券市場明年初生效，港交所（0388）：證券至2030年分批過渡。開市報391.8元，跌1.01%。
GIC減持中國鐵塔（0788）。開市報11.56元，跌0.69%。
Silchester減持TVB（0511）。無成交，報3.2元。
百度（9888）：旗下蘿蔔快跑將進軍東南亞市場。開市報80.7元，跌1.16%。
破頂股包括，潼關黃金（0340）創52周高，見1.96元，開市報1.96元，升2.08%；海豐國際（1308）創52周高，見25.6元，開市報25.6元，升2.2%；浙商銀行（2016）創52周高，見2.92元，開市報2.92元，升1.74%；中播數據（2982）無成交，報0.144元；中國罕王（3788）創52周高，見1.52元，開市報1.52元，升0.66%。
異動股
上升異動股，包括，連連數字（2598）開市報11.02元，升9.98%；創業集團控股（2221）開市報0.057元，升7.55%；時富金融服務集團（0510）開市報0.212元，升7.07%；獅騰控股（2562）開市報14.48元，升6.47%；亞信科技（1675）開市報9.88元，升5.89%；九龍倉集團（0004）開市報22元，升5.52%；中旭未來（9890）開市報10.98元，升5.37%；國美零售（0493）開市報0.02元，升5.26%；重慶農村商業銀行（3618）開市報6.78元，升4.79%；裕程物流（8489）開市報0.157元，升4.67%。
下跌異動股，包括，速騰聚創（2498）開市報30.15元，跌12.1%；康方生物（9926）開市報75元，跌10.5%；德翔海運（2510）開市報6.49元，跌9.99%；植華集團（1842）開市報0.056元，跌9.68%；美麗田園醫療健康（2373）開市報17元，跌7.61%；匯通達網絡（9878）開市報16.8元，跌7.59%；恩典生命科技（2112）見52周低0.1元，開市報0.1元，跌7.41%；時代鄰里（9928）開市報0.51元，跌7.27%；合富輝煌（0733）開市報0.34元，跌6.85%；宜明昂科－Ｂ（1541）開市報12.1元，跌6.06%。
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