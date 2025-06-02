恒指今早低開246點或1.06%，報23043點，大市成交金額115億元；國指今早低開104點或1.25%，報8327點。恒生科技指數開市報5101點，跌1.33%。上升股份比例為3.69%，下跌為8.59%，無升跌為87.71%。