SACHI 是一項III期臨牀試驗，旨在探索賽沃替尼（savolitinib）和奧希替尼（osimertinib）的聯合療法用於治療伴有MET擴增的接受一線表皮生長因子受體（「EGFR」）抑制劑治療後疾病進展的EGFR突變陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者（clinicaltrials.gov 註冊號 NCT05015608）。

SACHI研究的主要研究者、上海交通大學醫學院附屬胸科醫院上海肺癌中心主任陸舜教授表示，「SACHI III期研究的結果代表著 EGFR 突變陽性伴 MET 擴增的非小細胞肺癌治療領域的重大進展。賽沃替尼和奧希替尼的聯合療法在既往曾接受EGFR抑制劑治療後疾病進展的患者中顯示出良好的療效。這些研究結果展示了該種創新、去化療的聯合療法的潛力，使繼續口服治療方案成為可能 ，為患有這種極具挑戰性疾病的患者提供了一種便利且耐受性良好的治療選擇並解決了尚未被滿足的關鍵需求」。

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